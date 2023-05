R. & P.

Con le straordinarie immagini ancora vive dell’immensa folla di pellegrini giunti da ogni parte del mondo nel santuario Diocesano N.S. dello Scoglio il dieci e l’undici maggio scorsi, per partecipare alle solenni celebrazioni in occasione della ricorrenza del cinquantacinquesimo anniversario della prima apparizione della Vergina Santissima, il prossimo 3 giugno, si svolgerà il consueto appuntamento di fede del primo sabato di ogni mese che, come sempre, verrà presieduto dal vescovo della diocesi di Locri – Gerace.

Gli appuntamenti dei primi sabati del mese sono un momento speciale di ascolto, di riflessione e di condivisione comunitaria, che consentono di crescere nella fede e nella conoscenza di nostro Signore Gesù Cristo.

Il pomeriggio di preghiera del tre di giugno prevede, come di consueto, dalle ore 14:30, un intenso programma liturgico.

Ad aprire le celebrazioni, il Santo Rosario, preghiera mariana per eccellenza che risuona continuamente nel santuario mariano meta, da oltre mezzo secolo, di un fiume inarrestabile e sempre più crescente, di pellegrini che accorrono da ogni angolo del mondo, per sperimentare la tenerezza materna della Vergine Santissima e, attraverso la proclamazione della Parola di Dio, la celebrazione della Riconciliazione e dell’Eucaristia, ritrovare la gioia del pentimento e la conversione.

Dopo l’evangelizzazione di fratel Cosimo, sarà Sua Eccellenza il vescovo, monsignor Francesco Oliva, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica, cui seguiranno la preghiera d’intercessione di Fratel Cosimo, per la guarigione dei malati e dei sofferenti, la benedizione eucaristica.

Durante l’arco pomeridiano della giornata, i sacerdoti saranno, come sempre, disponibili per le confessioni in un luogo privilegiato per la riconciliazione con il Signore.