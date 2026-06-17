di Redazione (foto del fotografo Domenico Cavallo. Da sinistra Gianluca Albanese, Bruno Panuzzo, Maria Capece, Pietro Cremona, Francesca Lopresti e Antonio Tallura)

SIDERNO – <<Per il significativo riconoscimento: “Premio Incontri Notevoli 2026” a me conferito e che felicemente ho dedicato alla mia amata Calabria e a tutti gli Amici calabresi che vivono in varie parti del mondo… Ringrazio profondamente La Fondazione Cremona ossia il PresidenteProf. Pietro Cremona e l’Artista Bruno Panuzzo>>. Sono le parole della saggista e critica letteraria Marica Capece all’indomani del prestigioso riconoscimento consegnatele al “Premio Incontri Notevoli 2026” giunto alla sua terza edizione.

Lo straordinario evento culturale dedicato all’opera La Leggenda degli Zingari, svolto nella Sala del Mondadori Bookstore del Centro Commerciale “La Gru” di Siderno domenica 14 giugno, ha lasciato un segno tangibile per ciò che realmente rappresenta e, al contempo, coadiuvato da un pubblico attento e partecipativo.

Il tutto tra fragorosi applausi ed esultanza per tutti gli eccellenti ospiti premiati, standing ovation e omaggio per l’ospite d’onore di serata l’attore italiano Antonio Tallura che, si è raccontato nell’intervista fatta dal giornalista Gianluca Albanese. Interessante l’intervento dell’Assessore del Comune di Siderno Francesca Lopresti.

Le meravigliose note musicali di Bruno Panuzzo hanno allietato, coinvolto ed emozionato tutti i presenti rendendo speciale la kermesse.