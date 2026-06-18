R. & P.

“I dati della Banca d’Italia certificano una Calabria che cresce e che lo fa a un ritmo superiore rispetto al Mezzogiorno e all’intero Paese. È un risultato importante che testimonia come una politica regionale capace di programmare, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo possa produrre effetti concreti sull’economia reale”.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Domenico Giannetta, commentando il rapporto annuale di Bankitalia sull’economia calabrese.

“Ma il dato forse più significativo è quello relativo al lavoro. Nel 2025 l’occupazione è cresciuta del 3,8%, contro l’1,4% del Mezzogiorno e lo 0,8% registrato nel resto del Paese, con oltre 20 mila occupati in più. Allo stesso tempo il tasso di disoccupazione è sceso al 9,8% e si è ridotto il numero delle persone in cerca di lavoro. Sono numeri che raccontano una Calabria che crea opportunità e che torna a generare fiducia. La sfida resta altissima, soprattutto sul fronte della qualità dell’occupazione e delle retribuzioni, dove il divario con le aree più sviluppate del Paese impone di proseguire con determinazione il lavoro avviato”.

“Particolarmente significativo è anche il dato sulle esportazioni, cresciute del 10,8%, in netta controtendenza rispetto al Mezzogiorno e ben oltre la media nazionale. Un segnale che conferma la crescente capacità delle imprese calabresi di competere sui mercati e che dimostra come il lavoro di promozione del sistema Calabria nelle principali fiere e vetrine internazionali stia contribuendo a rafforzare la presenza delle nostre eccellenze nel mondo”.

“Di grande rilevanza anche il nuovo record registrato dal porto di Gioia Tauro, che con circa 4,5 milioni di Teu movimentati rappresenta ormai uno degli snodi logistici più importanti del Mediterraneo e movimenta circa un terzo dei container che transitano nei porti italiani. Un risultato che accresce il peso strategico della Calabria nei grandi flussi commerciali internazionali e rafforza la vocazione della nostra regione come piattaforma naturale di collegamento tra mercati e continenti”.

“Questi risultati sono il frutto di un percorso che vede nella guida del presidente Roberto Occhiuto e nell’azione della Giunta regionale un punto di riferimento importante per la costruzione di una Calabria più moderna, autorevole e competitiva. Naturalmente restano criticità e sfide da affrontare, ma oggi la Calabria non chiede fiducia sulla parola: presenta risultati certificati da uno degli istituti più autorevoli del Paese. I numeri fotografati da Bankitalia ci consegnano una regione più dinamica, più competitiva e più credibile, confermando che il percorso di cambiamento avviato in questi anni sta producendo effetti tangibili e misurabili sul tessuto economico regionale”.