di Patrizia Massara Di Nallo

Da oggi, 19 ottobre al 23 ottobre prossimo, saranno 28 le aziende calabresi che parteciperanno al SIAL Paris (Salon International de l’Alimentation) Salone Internazionale dell’Alimentazione, la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare che, oltretutto, quest’anno celebra il suo 60° anniversario.

Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, ha sottolineato: «Per i prodotti calabresi sarà un’ulteriore vetrina privilegiata, in un contesto identitario di notevole impatto per la Regione Calabria. Porteremo in Europa le eccellenze dell’agroalimentare. Questa partecipazione rientra nel programma fieristico di promozione che sta dando risultati importanti, con una crescita a due cifre dell’export dell’agroalimentare della nostra regione ormai da 30 mesi, grazie anche al lavoro certosino nell’organizzazione da parte dell’Arsac, l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese».

L’assessore Gallo ha concluso: «Anche nella capitale francese, il brand Calabria Straordinaria sarà ancora protagonista e strumento di attuazione delle politiche di promozione delle eccellenze di una terra identitaria per prodotti, sapori, odori, paesaggi, storia e cultura; una terra che si fa spazio nei mercati nazionali e internazionali più prestigiosi attraverso le proprie tipicità enogastronomiche, la cui prelibatezza sarà esaltata dalla maestria degli chef presenti nell’area cooking show».

All’esposizione, che avverrà a Parigi presso il Parco Nord Villepinte, ci sarà il futuro dell’alimentazione con circa 2.500 nuovi prodotti che rappresentano quasi il 10% dell’innovazione mondiale in materia di prodotti alimentari.

Gli espositori, in rappresentanza di oltre 130 Paesi, saranno in totale 7.500 e c’è una previsione del 75% di visitatori internazionali con 285.000 operatori attesi. Altre cifre interessanti sono: 400.000 prodotti esposti per un equivalente di 100 supermercati, 250.000 mq di nuove scoperte e d’ incontri e 650 sturt-up.

In termini di partecipazione alla fiera, Francia e Italia si contendono il primo posto, con l’Italia attualmente in testa per superficie espositiva, con circa 17.000 metri quadrati.

Da notare come la Cina torni con vigore, mettendo in mostra oltre 6.000 metri quadrati di partecipazione, mentre l’Ucraina e l’India dimostrano la loro crescente influenza sulla scena globale.

Quindi è un evento di straordinaria importanza per la gastrodiplomazia, con oltre 100 delegazioni ufficiali attese per l’occasione.

I settori dove si ha una presenza più importante di espositori italiani sono la “Drogheria, Prodotti Secchi”, i “Prodotti Lattiero-caseari/Uova” e i “Prodotti Dolciari, Biscotteria e Panificazione Fine”.

Organizzato in occasione di ogni edizione di SIAL Paris, c’è anche SIAL Innovation un concorso che premia le migliori innovazioni alimentari a livello mondiale, conferisce alle aziende 3 premi (Oro, Argento e Bronzo), una ventina di premi per settore e premi speciali.

Si tratta di un evento importante per le aziende del settore alimentare che vogliono far conoscere i loro nuovi prodotti, beneficiare di una visibilità senza pari e di maggiori opportunità di business.

Questo concorso, inoltre, è una vera e propria vetrina per il futuro dell’alimentazione, con circa 2.500 nuovi prodotti presentati ad ogni edizione, che rappresentano circa il 10% dell’innovazione mondiale in materia di prodotti alimentari.

Ora si sta diffondendo all’estero con diverse declinazioni nei vari eventi del network SIAL (SIAL in Cina, SIAL in India, ecc.).

Nel 2024 verranno assegnati 4 nuovi premi speciali: “Premio 60 anni” in occasione del 60° anniversario della manifestazione, SIAL Innovation premierà la migliore innovazione storica tra tutte le vincitrici del concorso dalla sua creazione; “Premio per i primi 3 paesi” che hanno offerto i prodotti più innovativi, rivelando così la forza innovativa di questi paesi; “Premio per il concetto” destinato all’Early Stage (prodotto non finalizzato in fase di test o lancio), questo premio premia un’azienda e/o un’idea per l’interesse e le potenzialità del processo/innovazione che sta cercando di sviluppare; “Premio Africa” premia l’innovazione sul mercato Africano, uno dei temi chiave di SIAL SUMMITS 2024 incentrato sulle iniziative africane.