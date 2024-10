R. & P.

Si è svolto, al Museo civico di Ricadi (Mu.Ri.), in collaborazione con la Biblioteca Calabrese ETS, un’importante stage di ricerca etnografica, rilevamento ed indagine sui patrimoni culturali e del paesaggio organizzato insieme alla Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di Perugia (in convenzione con le Università degli Studi della Basilicata, di Firenze, di Siena e di Torino).

Hanno coordinato i lavori il direttore della scuola, prof. Daniele Parbuono, il prof. Pietro Clemente e il prof. Mario Turci.

Ha partecipato un’equipe composta dalle e dai tutor della scuola, da specializzande e specializzandi e da componenti del Comitato alunni.

Hanno promosso l’iniziativa la dott.ssa Maria Teresa Iannelli (direttrice della Biblioteca Calabrese ETS) e l’arch. Vincenzo Calzona (direttore del Mu.Ri.) che, oltre ad aver gestito la logistica complessiva, si sono impegnati nell’organizzazione degli incontri con stakeholder, rappresentanti delle associazioni e amministratori del territorio.

Al centro del lavoro, la rilettura della relazione tra musei, territorio, risorse locali e comunità, anche nell’ottica di favorire la sostenibilità nei rapporti tra le reti attive e i consistenti flussi turistici.

La collaborazione tra i tre enti, regolata da specifica convenzione, avrà durata triennale col fine di dare continuità all’avanzamento della ricerca e di creare ricadute positive sull’intera area.