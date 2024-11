Ad Antonimina, Portigliola, Sant’Ilario e Locri: tradizione, gusto e benessere con i prodotti del territorio

R. & P.

LOCRIDE – Dall’8 all’11 novembre 2024, Antonimina, Portigliola, Sant’Ilario dello Ionio e Locri ospiteranno “Sapori e identità”, evento promosso dal Gal Terre Locridee in collaborazione con le amministrazioni comunali, dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Un programma ricco e vario con incontri, degustazioni e convivialità per una manifestazione che celebra le radici culturali ed enogastronomiche della Calabria, facendo emergere il legame tra tradizione, gusto e benessere. Un’esperienza autentica all’insegna della sostenibilità, della cultura e della salute.

Si parte da Antonimina, venerdì 8 novembre, dove, nell’ambito della III edizione di “San Martino in paese”, a cura dell’associazione Enosis-Comitato Feste Antonimina, alle ore 17.00, avrà luogo l’inaugurazione del Museo dell’Olio, presso “U Trappitedu”, dedicato alla storia e alla cultura dell’olio di oliva. Alle 17.30, in Piazza Littorio, si terrà il convegno sul tema “Agricoltura di Resilienza – La Grossa di Gerace e il Suino Nero d’Aspromonte”. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Murdaca e della presidente di Enosis, Maria Fazzari, interverranno S.E. Monsignor Francesco Oliva, il parroco di Antonimina, Costant Soho; relazioneranno Renato Carullo, commissario Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Marco Poiana, direttore Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, Francesco Barretta, direttore della Cooperativa “Maiale nero d’Aspromonte”, Filomena Citarro, direttore A.R.A. Calabria, Francesco Macrì, presidente G.A.L. “Terre Locridee, Guido Mignolli, direttore Gal Terre Locridee. Dopo il convegno, alle ore 19.30, apertura stand espositivi di prodotti tipici e artigianali provenienti dalle aziende locali.

Sabato 9 novembre, a Sant’Ilario dello Ionio, per “Colori del Sud” V edizione, a partire dalle 16.00, sarà possibile visitare il borgo dove si trovano il Museo della Tradizione Contadina, il Laboratorio d’Arte Trifoglio e la Casa degli Artisti, fondata da Renato Mollica che ha dato la propria disponibilità a fare da guida. Alle 17.30, si terrà il convegno “Dieta mediterranea e longevità”, con gli interventi del sindaco Pasquale Brizzi, del presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì, e del direttore del Gal Terre Locridee, Guido Mignolli; Franco Carnovale testimonierà l’esperienza di Bivongi sui centenari. Sul tema “Dieta mediterranea, sfida epocale per la sostenibilità e la salute” relazionerà Mariateresa Russo, presidente Società italiana di Chimica degli alimenti. Alle 19.30 apertura stand dedicati alle pietanze della dieta mediterranea e mercatini artigianali. Alle 21.00 live con Ciccio Sax e Koko De Leo. Nel rispetto dell’ambiente, lo spazio enogastronomico sarà privo di materiali in plastica.

Domenica 10 novembre al Museo Nazionale di Locri Epizefiri, alle 17.30, si terrà il convegno dal titolo “Ex Vite Vita – Il vino dall’antichità a oggi”. Dopo i saluti del presidente Gal Terre Locridee, Francesco Macrì, e del sindaco di Portigliola, Rocco Luglio, introdurrà la direttrice del Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, Elena Trunfio, relazioneranno Sara Balcon, funzionaria archeologa Direzione regionale Musei Calabrese, sul tema “La bevanda che unisce. Il vino nell’Antica Calabria”, Marco Poiana, direttore Dipartimento Agraria Università Mediterranea di Reggio Calabria, “Conservazione e valorizzazione dei vigneti della Locride”, la biologa nutrizionista, Giovanna Anghelone, su “Proprietà e benefici del vino”. Dopo il convegno, ci si sposterà nel centro storico di Portigliola, alle 20.00, per una degustazione di pietanze preparate con olio e suino nero d’Aspromonte, un vero e proprio viaggio nei sapori locali. La serata si concluderà con il concerto live di Kalavria e uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

Lunedì 11 novembre, nel Palazzo della Cultura di Locri, alle ore 9.00, si terrà il seminario sul tema “Modelli organizzativi della Filiera Olivicola biologica calabrese”. Dopo i saluti del sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, e della dirigente dell’I.C. “De Amicis-Maresca” di Locri, Carla Maria Pelagi, interverranno: Citraro Filomena, sul tema “Le produzioni biologiche calabresi”, Matteo Lentini su “Modello organizzativo di una filiera olivicola biologica”, Fortunato La Capria su “Tecniche di produzione olivicola”, Vincenzo Triunveri su “La Certificazione biologica nel settore olivicolo”. Seguirà dibattito. Coordina i lavori il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì. Dalle ore 15.00 alle 21.00, in Piazza dei Martiri, si terrà l’esposizione di prodotti biologici dei soci Anaprobio.