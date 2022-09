SANTUARIO NS. SIGNORA DELLO SCOGLIO Sabato l’incontro coi giovani

R. & P.

Sabato 10 settembre, dalle ore 14:30, presso il rinomato santuario diocesano

Nostra Signora dello Scoglio, di Santa Domenica di Placanica, si svolgerà un

incontro di preghiera per i giovani, presieduto dal Vescovo della Diocesi di

Locri – Gerace, monsignor Francesco Oliva.

Si partirà con il santo Rosario e, a seguire: l’evangelizzazione di Fratel Cosimo; la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal successore degli apostoli; la preghiera di

intercessione di Fratel Cosimo per tutti gli ammalati e i sofferenti; la

benedizione eucaristica. L’evento è aperto a tutti. Quindi, giovani e meno

giovani possono parteciparvi. Intanto, ieri, mercoledì 7 settembre, ha avuto

luogo, presso il santuario, una suggestiva cerimonia in occasione della

ricorrenza del ritrovamento della statua della Madonna dello Scoglio, che era

stata trafugata da ignoti delinquenti nel 2002.

La statua era stata ritrovata, in un terreno non troppo distante dal santuario, da alcuni taglialegna, nel 2015.

Era stata poi la Polizia di Stato del commissariato di Siderno, assieme al

coordinatore generale del santuario, il dr. Giuseppe Cavallo, a recarsi sul

posto per prendere la statua e riconsegnarla a Fratel Cosimo che, all’epoca,

la ricevette assieme a Sua Eccellenza il vescovo Oliva e all’attuale rettore del

santuario, padre Vaccaro. Mercoledì, con una suggestiva cerimonia, che ha

avuto inizio alle ore 18:00 tutti i pellegrini convenuti hanno omaggiato la

Madonna con una rosa.