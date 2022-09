NOI MODERATI Incontro a Bovalino con Nino Foti e Francesco Bevilacqua

R. & P.

BOVALINO 8 SETTEMBRE 2022 – Si svolgerà oggi a Bovalino presso il Ristorante Orchidea, l’incontro tra i candidati della lista Noi Moderati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, dirigenti e cittadini. Un momento di ascolto e confronto su temi locali, regionali e nazionali nell’ottica dell’imminente tornata elettorale.Continua quindi l’attività politica della cosiddetta “quarta gamba” del centro destra, un’area moderata e liberale che riunisce Italia al Centro, Noi con l’Italia, Udc e Coraggio Italia. Cresce anche la fiducia, prima guardando semplicemente i risultati ottenuti alle regionali di un anno fa e oggi grazie anche ai recenti sondaggi che danno il partito oltre la soglia del 3%.

L’appuntamento nella fascia jonica reggina sicuramente guarderà e discuterà della candidatura della locride a Capitale della cultura 2025, un obiettivo ma anche da intendere come una tappa di un percorso di innovazione sociale e culturale. Un progetto ambizioso, proprio come serve alla locride per tentare il rilancio dell’intero territorio. All’incontro saranno presenti Nino Foti, capolista alla Camera dei Deputati, e Francesco Bevilacqua, capolista al Senato della Repubblica.