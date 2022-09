ANMI La statua della Madonna di Portosalvo sulla “Amerigo Vespucci”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – A bordo della motonave “Amerigo Vespucci” per un giorno. Si è realizzato martedì il sogno di quattro marinai della sezione “Capitano Natale de Grazia” dell’Anmi di Siderno Carlo Marzano, Bruno Sgambelluri, Sandro Tropeano e del consigliere segretario Carlo Pasqualino durante l’attracco della nave scuola al porto di Reggio Calabria.

Saliti a bordo, i quattro marinai sidernesi hanno compiuto il previsto tour, limitato alla parte superiore di prora e poppa, accolti dal personale in servizio e dal corpo di guardia che si sono prestati anche per le foto di rito, in attesa di poter salutare il comandante, Capitano di Vascello Massimiliano Siragusa, arrivato a bordo poco dopo.

Lo stesso si è presentato al Corpo di Guardia insieme al comandante Romagnoli che gli subentrerà al comando nella prossima settimana (dopo il previsto passaggio di consegne) e con molta cordialità ha espresso il più vivo compiacimento per la gradita presenza dei soci.

Oltre allo scambio dei gagliardetti il comandante è rimasto molto sorpreso nel ricevere in dono una statuina della Madonna di Portosalvo consegnatagli, a nome del gruppo, dal segretario Pasqualino, al quale ha evidenziato che la statua della Patrona di Siderno sarà allocata nella cappella di bordo.

E per contraccambiare il comandante ha donato al gruppo il libro fotografico dal titolo “Nave Vespucci il mistero del tempo”.

Da oggi, dunque, anche la nave più bella del mondo sarà protetta da Maria Santissima di Portosalvo.