Musica e storia nell’ultima settimana di agosto a Sant’Ilario dello Ionio, nel borgo antico di Condojanni, con gli eventi patrocinati dall’amministrazione comunale. Lunedì 26 agosto, alle ore 21.00, nella sala del Centro giovanile “Bruno Buchet”, gentilmente concessa dall’associazione di impegno sociale Civitas Solis, per “Musici nel borgo”, nell’ambito di “Rapsodie agresti Calabriae Opera Musica Festival” 2024, dell’associazione Traiectoriae, andrà in scena “Concerto lirico” con musiche di Handel, Monteverdi, Vivaldi; venerdì 30 agosto, alle ore 20.00, sempre per “Musici nel borgo”, al ristorante “Gromu”, si terrà il convivio gastronomico musicale “A tavola con Scarlatti”.

Infine, sabato 31 agosto, con partenza alle ore 19.00 da Piazza Garibaldi a Sant’Ilario centro, si terrà il Corteo storico “A spasso nel tempo” che si concluderà con una grande festa, alle 21.30, in piazza Uria, a Condojanni, con Dame, Cavalieri, sbandieratori e musici e l’allestimento di mercatini artiginali; una ricca degustazione di cibi medievali sarà offerta dalle cooperative Pathos, Iride e Jungi Mundu.