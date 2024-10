R. & P.

Spumeggiante birra delle migliori marche, street food di qualità e musica nella terza edizione della “Festa della birra”, promossa e organizzata dall’associazione Libellula ODV, con il patrocinio del Comune di Sant’Ilario dello Ionio e del Consiglio regionale della Calabria.

Nell’area del parco giochi, alla Marina di Sant’Ilario, in tantissimi da tutta la Locride hanno affollato gli stand per gustare panini con diverse farciture, pizze, gelati, dolci e castagne, ma soprattutto l’amatissima bevanda protagonista assoluta della serata: il tutto in un clima festoso, all’insegna della musica coinvolgente di Studio 54 Network, che in radiovisione ha trasmesso in diretta l’evento.

Puntuale l’organizzazione targata “Libellula”, presieduta da Maria Simone, che insieme a lei ha visto l’impegno instancabile delle socie Emanuela Mandarano, Marianna Ferlisi, Elvira Managò, Katia Marte, Rita Bruzzese, Ida Manco, Mariella Capogreco. Dai grandi ai più piccoli, ogni fascia d’età ha trovato nella serata quanto di meglio per i propri desideri.

«Siamo felici di questa grande partecipazione. Ci ripaga di mesi di lavoro, di tante energie spese per mettere in piedi un evento così importante – dichiarano gli organizzatori della Libellula ODV –. Vogliamo perciò ringraziare tutti quelli che hanno, a vario titolo, contribuito, ma soprattutto le numerosissime persone che hanno scelto e apprezzato la nostra festa della birra».