Il sindaco Brizzi: «Felici della grande partecipazione all’evento. Lavoriamo già per un’edizione ancora più ricca»

R. & P.

Un corteo composto da trentotto figuranti e poi sbandieratori, tamburinari e mangiafuoco per un’immersione nel passato con “A spasso nel tempo”, terza edizione dell’evento a tema medievale che si è svolto nel borgo di Condojanni, a Sant’Ilario dello Ionio. Una manifestazione affascinante e partecipata che, ai piedi del Castello, ha riportato le atmosfere di un’epoca storica fondamentale per il paese. (Foto Giovanna Lombardo)

L’evento, promosso e organizzato dall’amministrazione comunale, ha animato la piazza e le vie principali del borgo, coinvolgendo l’intera comunità santilariese, compresi i beneficiari dei progetti di accoglienza, in una dimensione multietnica.

«Una riuscitissima serata per cui ringraziamo quanti l’hanno resa possibile con un’organizzazione impeccabile. In particolare, la consigliera Claudia Cinelli, delegata dal sindaco ai Grandi Eventi, il vice sindaco Bruno Martelli, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Monteleone, la costituenda Consulta giovanile guidata dal consigliere più giovane, Vincenzo Pellegrino, la consigliera Pina Losiggio per aver coinvolto tanti e bravissimi artigiani per il mercatino, e tutti i consiglieri comunali. Per la degustazione di cibi medievali ringraziamo le cooperative Iride, Jungi Mundu e Pathos, le volontarie che hanno collaborato e le giovani studentesse del servizio civile» dichiara soddisfatto il sindaco, Pasquale Brizzi. E conclude: «Una serata di storia e di festa, ma soprattutto di condivisione e inclusione, con la partecipazione di figuranti provenienti da altri Paesi, a conferma della nostra idea di società da costruire, sempre seguendo il percorso dell’accoglienza. Diamo appuntamento al prossimo anno per un’edizione ancora più ricca».