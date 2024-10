R. & P.

ROCCELLA IONICA – Si terrà nella suggestiva cornice del “Convento dei Minimi” A Roccella Ionica, il primo “Convegno-Studi” intitolato alla memoria di un raffinato giurista ed illustre professionista, profondo conoscitore del diritto, scomparso prematuramente qualche anno fa: l’avvocato Antonio Mazzone.

Sabato 26 ottobre 2024 alle ore 10,00 con un convegno su un tema di grandissima attualità “Il Riciclaggio: effetti sull’economia globale. Professionisti a confronto – Proposte e suggerimenti”.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e promossa da: Associazione “Insieme si può….” presieduta da Francesco Minici, che nel corso degli anni ha avuto il privilegio di collaborare con l’avvocato Mazzone in tante iniziative sulla legalità; l’Associazione Culturale “La Pigna” presieduta dall’avvocato Andrea Daqua, collega e grande amico del prof. Mazzone e dal SIULP Regionale e Provinciale con i segretari generali Giuseppe Lupia e Giuseppe De Stefano. Come sempre, la collaborazione e la partecipazione di prestigiosi partner: il Comune di Roccella Ionica; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili entrambi di Locri; la Camera Penale “G. Simonetti” di Locri; la Camera penale fondata nel 1989; la Camera Civile “T. Giusti” di Locri; l’Ordine dei Lions Club di Locri-Roccella Ionica. Incomprensibile ed “assordante” il silenzio e la noncuranza assoluta sull’argomento, da parte del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Reggio Calabria, nonostante le missive interlocutorie.

Sull’argomento scelto, oggi di enorme attualità vista la rilevanza che riveste non solo in Italia, ma sull’economia globale interverranno, per un dibattito ed un conforto altamente qualificato, che sarà moderato dal dott. Vincenzo Saccà: l’Onordvole Federico Cafiero de Raho (V. Presidente Commissione Parlamentare Antimafia; già Procuratore nazionale Antimafia); il dott. Giuseppe Lombardo (Procuratore Facente Funzioni DDA Reggio Calabria); l’avv. Luigi Panella (Docente Corso Formazione Avvocati Università La Sapienza di Roma – Docente Diritto e Procedura Penale Scuola

Forense “V.E. Orlando Roma), dott. Mario Intelisano (Colonnello G.d.F. – Capo Centro

DIA Reggio Calabria). Partecipazione e saluti introduttivi da: Vittorio Zito, Sindaco

di Roccella Ionica; Salvatore la Rosa, Questore di Reggio Calabria; Carmela

Neri, Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Locri; Francesco Scarano, Presidente

Consiglio Ordine Commercialisti di Locri, Giuseppe De Stefano, Segretario Generale

Provinciale Siulp Reggio Calabria e Andrea Daqua, Presidente dell’Associazione

Culturale “La Pigna”. Crediti formativi ai professionisti ed Operatori di Polizia.