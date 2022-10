Roccella: giornata di beneficenza per la lotta contro il cancro al seno

di Simona Ansani



ROCCELLA IONICA – Una giornata all’insegna della solidarietà per la ricerca contro il cancro e la raccolta fondi per creare un polo oncologico Locri Epizefiri, così le varie manifestazioni fra fitwalking e concerti al Largo Colonne, con la collaborazione di Radio Roccella, hanno movimentato la penultima domenica di ottobre.

Ma a surriscaldare la serata, complice anche la temperatura quasi estiva, ci ha pensato Mimmo Cavallaro, con la sua chitarra battente voce, insieme alla band hanno fatto ballare praticamente quasi tutti, senza distinzione di età. Una grande festa insomma dove la parola d’ordine era vietato stare fermi. Perché quando partono le prime note a suon di tarantella , tutto il corpo prende movimento e allora si fa ruota. L’artista Mimmo Cavallaro coinvolge il pubblico, quello che per tantissimi anni lo ha seguito in ogni paese e località, che ha riempito le piazze, creando una grande festa di canti popolari e racconti tramandati di generazione in generazione.