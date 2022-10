Riparte a Siderno il Centro di Aggregazione Sociale

R. & P



SIDERNO – Anche se sullo Statuto redatto da oltre 30 anni risulta “Centro Aggregazione Anziani” oggi numerosi sono i Pensionati attivi che in questi giorni si stanno adoperando con vivo interesse ed entusiasmo a rilanciare una aggregazione storica che negli anni passati ha rappresentato un punto di riferimento importante che dava la possibilità di vivere momenti di aggregazioni sociali …culturali ricreative …con attività di diversa natura.

Purtroppo, causa Covid, per un lungo periodo il Centro ha notevolmente rallentato la propria attività registrando la presenza di un numero ridotto di associati.

Oggi questo rilancio viene incoraggiato e sostenuto dall’Amministrazione Comunale che ritiene doveroso e dignitoso mantenere viva nella Città una iniziativa di elevato valore umano e sociale.

Nei giorni passati il signor Cosimo Piscioneri Presidente f.f.del Centro ha ricevuto la visita del Sindaco Maria Teresa Fragomeni e dell’Assessore Salvatore Pellegrino con delega tra l’altro alle attività sociali,

Dopo aver preso atto della realtà che caratterizza il Centro e venuta a conoscenza dell’intensa attivita’ che veniva svolto prima della Pandemia,il Sindaco ha assicurato la massima collaborazione e si attiverà affinche’ il Centro continui

a rappresentare un punto di riferimento e un Centro di Aggregazione sociale capace di suscitare interesse e armonia per tutti gli aderenti.

Dopo questa premessa il Sindaco, l’Assessore, il Presidente Piscioneri e con la presenza di due rappresentanti della Consulta Cittadina,che in questi anni di scarsa attività’, e’ stata vicina al Presidente Piscioneri hanno definito il percorso da seguire per il rilancio dell’attività’.

La prima “tappa” che è stata programmata in questo incontro organizzativo ha avuto luogo Lunedì 17 c.m. dove si è notata la partecipazione di rappresentanti di diverse Associazioni che hanno dimostrato notevole interesse a sostenere l’iniziativa.

Erano presenti tra gli altri i Presidenti o Delegati della Consulta Cittadina, Associazione A. V. O. Borghinfiore, Consiglio Pastorale e Caritas Portosalvo, Masci, Siderno Soccorso , Casa S.Antonio, Corsecom Siderno, ed esponenti di Club Service del territorio.

Il secondo appuntamento come ha precisato l’Assessoore Pellegrino avverrà nelle prossime settimane nella Sala del Consiglio Comunale dopo aver avviato una campagna per le iscrizioni e quindi illustrare ad una platea più vasta questo rilancio del Centro che ha tutti requisiti per diventare il “Fiore all’occhiello della Citta.”



A chiusura dell’incontro l’Assessore Pellegrino ha assicurato i presenti che in sinergia col Sindaco ,si adopererà a contattare diversi soggetti o organizzazioni che si renderanno disponibili a coinvolgere i soci in varie attività di natura Sanitaria, Sportiva, Ambientale, Musicale, Turistica, Gastronomica. Dopo questi interventi e la piena disponibilita da parte dell’Amministrazione Comunale e’ facilmente intuibile il clima di armonia e di partecipazione attiva che si e ‘ registrata tra tutti presenti con la piena convinzione che solamente lavorando insieme e in armonia si possono ottenere risultati utili per tutta Comunita.

Il Presidente f.f.

Cosimo Piscioneri.