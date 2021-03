RIFIUTI A SIDERNO Locride Ambiente: “I disservizi non dipendono da noi”

In riferimento alla situazione che si sta registrando nella città di Siderno, dove si rilevano presenze di rifiuti in diverse zone, Locride Ambiente SpA ha il dovere di precisare che il problema non è l’effetto di un proprio disservizio.

La non costante raccolta dell’organico e della differenziata, come avvenuto nelle ultime settimane, è causata dalla difficoltà oggettiva che si registra in tutti gli impianti di conferimento regionali, che hanno raggiunto il livello di saturazione.

È impedito, pertanto, il trasferimento regolare dei rifiuti presso gli stessi impianti.Locride Ambiente SpA ha già avviato tutte le iniziative possibili, per attenuare il più possibile i disagi.

In particolare è stata decisa una turnazione, secondo la quale, previa disponibilità dell’impianto di conferimento collegato, si procede alla raccolta per aree.

Naturalmente si spera di superare l’emergenza a breve.Quanto all’impegno di informare la cittadinanza, Locride Ambiente SpA chiarisce che esiste una precisa e rigorosa procedura, alla quale la stessa società si deve attenere.

Da qui la possibilità di effettuare la comunicazione sul momento.Locride Ambiente SpASiderno, li 25 marzo 2021

