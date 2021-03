“Dea Persefone”, il 29 marzo la tavola imbandita con il menu’ di Pasqua

Siderno- Lunedì 29 Marzo, alle ore 11:00, presso la sede dell’Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri, in Via Turati a Siderno, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Maria Cama, unitamente ai Docenti di Laboratorio e agli allievi dell’Istituto, presenteranno la tavola imbandita con il menu di Pasqua ispirato all’equilibrio tra tradizione e innovazione.

Nell’occasione le colombe artigianali, preparate con lievito madre, verranno donate in beneficenza alla Caritas, per essere distribuite a famiglie bisognose. A darne notizia è il prof. Cosimo Pasqualino, Funzione Strumentale Area 3, c/o l’Istituto Alberghiero.

Una bella iniziativa che coniuga le tradizioni culinarie della Pasqua con lo spirito di solidarietà che da sempre caratterizza la scuola di Locri.