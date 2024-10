di Patrizia Massara Di Nallo

Il Museo d’Arte “Alfonso Frangipane” ha aperto le porte alla cittadinanza per una giornata speciale.

Sabato 12 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, nella Giornata del Contemporaneo, i visitatori hanno avuto l’occasione di conoscere il patrimonio culturale del museo attraverso visite guidate dagli allievi del Liceo Artistico “Preti – Frangipane” di Reggio Calabria in un’atmosfera impreziosita dalle esecuzioni musicali degli studenti del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria.

In occasione della Ventesima Giornata del Contemporaneo, quindi, è stata proposta, all’interno del Museo d’Arte, una rassegna espositiva dal titolo “Guardare oltre”.

Gli artisti in mostra Rita Alleruzzo, Nuccio Bolignano, Gennaro Carresi, Pino La Barbera, Enrico Meo, Maria Teresa Oliva, Enzo Spanò, sono stati quasi tutti già allievi del Liceo Artistico reggino e sono maestri sostenuti da una carriera di lungo corso con esperienze aperte a diverse espressività del contemporaneo.

Un “guardare oltre” in duplice chiave di lettura, da parte dell’artista il cui sguardo si proietta in un’altra dimensione per ritrovare l’incanto o il mistero della vita, e da parte del fruitore, che viene invitato a una esperienza percettivo-sensoriale che va oltre il visibile.

La Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione che dal 2005 porta l’arte contemporanea al grande pubblico, è promossa da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani) ed è realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Sabato 12 ottobre i 24 musei AMACI e circa 1.000 realtà in tutta Italia hanno aperto al pubblico, per il ventesimo anno gratuitamente, con mostre, eventi e laboratori.

La manifestazione, come sempre, ha coinvolto musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista su tutto il territorio nazionale, raccontando la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

Anche quest’anno, per favorire e valorizzare la partecipazione più ampia possibile, la manifestazione ha mantenuto un formato ibrido, fisico e digitale, con proposte online e offline.

Un calendario ricchissimo di appuntamenti che ha fatto emergere la rete diffusa delle realtà che promuovono i diversi linguaggi contemporanei sul territorio nazionale e internazionale.

Infatti, la Giornata del Contemporaneo da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2024, ha rinnovato il coinvolgimento della rete diplomatico-consolare del MAECI composta da Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura, e si è estesa all’estero incentivando la partecipazione di direttrici e direttori AMACI a eventi organizzati dalla rete estera della Farnesina e da realtà attive nei Paesi di riferimento.

Quindi anche quest’anno è uscita dai confini italiani per rafforzare la rete di cooperazione con quelle realtà istituzionali che divulgano e sostengono l’arte contemporanea italiana all’estero.

A testimonianza del consolidato rilievo della manifestazione e dell’importanza del suo ruolo nel sistema nazionale, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito anche quest’anno alla Giornata del Contemporaneo la Medaglia del Presidente della Repubblica.

La manifestazione si è avvalsa del sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, della collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del patrocinio di Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Camera dei deputati, Ministero della Cultura, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, UPI – Unione Province d’Italia, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e ICOM Italia.

La Giornata del Contemporaneo si è avvalsa della Partnership con Alfasigma, della Media Partnership con Il Giornale dell’Arte e Rai Cultura e della Sponsorizzazione Tecnica di Artshell.