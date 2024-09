di Questura di Reggio Calabria

VILLA SAN GIOVANNI – Nei giorni scorsi, personale dell’Ufficio Controllo del Territorio e della Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Villa San Giovanni ha arrestato un diciannovenne di Villa San Giovanni colto nella flagranza del reato di possesso di sostanza stupefacente.

Gli Agenti della Polizia di Stato, durante lo svolgimento di un’operazione di polizia prevista a tutela dell’ordine pubblico, hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio del giovane, all’esito della quale hanno rinvenuto 350gr. di sostanza stupefacente del tipo cannabis, già suddivisa in buste di cellophane termosaldate, un bilancino di precisione, una macchina confezionatrice per sottovuoto e la somma di 300 euro in banconote di piccolo taglio.

L’attività svolta ha permesso, altresì, di rinvenire all’interno dell’abitazione anche una pistola a salve con il tappo rosso parzialmente verniciato di nero.

Il giovane, all’esito delle formalità di rito, è stato arrestato e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.