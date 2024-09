R. & P.

SIDERNO – Una Città ancora più pulita e sicura. Con l’approssimarsi dell’inizio della stagione autunnale prende il via un’azione amministrativa tesa a pervenire all’adozione di un nuovo regolamento che intende inasprire le sanzioni a carico dei pochi che ancora abbandonano ingombranti e sacchetti di rifiuti indifferenziati per strada e all’ulteriore crescita della percentuale di raccolta differenziata, che fa seguito alla recente manutenzione straordinaria dei tombini.

E così, accanto a una più stringente attività di ricerca delle utenze ancora non censite, che permetterà di prevenire il fenomeno dei residui abbandoni di rifiuti in giro, è alle viste l’approvazione in Consiglio di un nuovo regolamento comunale sulla raccolta dei rifiuti che prevede sanzioni ancora più severe per chi li abbandona per strada o non li smaltisce correttamente. Prima ancora, in stretta collaborazione col corpo di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, verranno compiuti controlli mirati sulle vie in cui è palese la sproporzione tra il numero dei (pochi) mastelli esposti e le abitazioni presenti.

L’aver raggiunto e superato la percentuale dell’80% di raccolta differenziata, infatti, non fa abbassare l’attenzione all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni che ha recentemente compiuto, col supporto della Muraca Srl, un controllo straordinario sulla qualità dei rifiuti differenziati, dal quale è emerso che, su una platea di 1830 utenze ispezionate, ne sono state rilevate solo 45 non conformi tra le utenze domestiche e 10 non conformi tra le utenze non domestiche.

Le non conformità delle utenze domestiche provengono prevalentemente dai condomini.

Da qui l’invito a differenziare meglio i rifiuti, per non vanificare l’impegno dell’amministrazione comunale e degli operatori della Muraca Srl e poter godere di tutti i vantaggi di una buona raccolta differenziata.

Nel frattempo, il sindaco Mariateresa Fragomeni esprime soddisfazione per l’impegno profuso dalla quasi totalità dei cittadini nel differenziare bene i rifiuti, sottolineando altresì che «i primi risultati si sono già visti, visto che siamo stati l’unico Comune ad aver abbassato la percentuale della Tassa sui rifiuti a carico dei contribuenti e – continua – proseguendo in questa direzione il prossimo anno si potrà procedere a una riduzione ancora più marcata».

Per quanto riguarda invece, i tombini e le aree di scolo delle acque meteoriche, la recente attività di pulizia straordinaria compiuta all’inizio della stagione in cui storicamente aumentano le precipitazioni, mira a prevenire ogni possibile danno, come la storia della nostra Città (che ha già pagato un prezzo altissimo ai tempi dell’alluvione di 24 anni fa) tristemente insegna.