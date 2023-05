di Redazione

POLISTENA – Questa mattina si è svolta a Casa Jerace la conferenza stampa di presentazione di ALBEROLIBRO 2023, seconda edizione.

L’Amministrazione comunale di Polistena, impegnata nella promozione della cultura del libro, accompagna attraverso “AlberoLibro”, lo stimolo alla lettura del maggio dei libri, associando una campagna di educazione ambientale indirizzata alla cura del verde urbano.

Alla conferenza stampa alla quale sono intervenuti il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, l’assessore alla Cultura, Maria Catena Napoli, il responsabile del centro di promozione teatrale Dracma ,Andrea Naso, che si occuperà della parte logistica.

Già lo scorso anno infatti “AlberoLibro” ha suscitato curiosità e innovazione anche nella comunità formativa e scolastica di Polistena che sarà coinvolta negli eventi in programma distribuiti nei mesi di maggio e giugno.

Il programma è articolato in otto appuntamenti, suddivisi in cinque iniziative con ospiti e tre piantumazioni.

Il 15 maggio ore 18.00 sarà presentato al Salone delle Feste, il libro di Aldo Libri “Della Responsabilità individuale e altre bestemmie” con la partecipazione fra gli altri di Giuseppe Lavorato, ex sindaco di Rosarno e già parlamentare del PCI.

Il 25 maggio in Auditorium comunale alle ore 10, si terrà un incontro con Simonetta Gola, moglie del compianto Gino Strada, autore del libro “Una persona alla volta” con proiezione del docufilm “C’era una volta in Italia – Giakarta sta arrivando”, evento nel quale si discuterà anche di sanità pubblica in Calabria.

Il terzo appuntamento vedrà sovrapporsi i temi dell’Antimafia con l’attualità della violenza di genere.

In Auditorium comunale il 6 giugno alle ore 10, saranno alternate letture e proiezioni con Anna Macri autrice del libro “Malamore” e Nicole Sorace, attrice nella serie Disney+ “The Good Mothers” che narra le vicende di Giusy Pesce, Cetta Cacciola, Lea Garofalo.

Il 16 giugno a Casa Jerace alle ore 18.30, sarà presentato il romanzo “La Lettera di Don Josè” con l’autore Francesco Garreffa.

Infine, il 21 giugno alle ore 19.00a Piazzetta 21 marzo, ALBEROLIBRO 2023 si chiuderà con la “Lectio magistralis” sulla Costituzione del dott. Gherardo Colombo, ex magistrato del pool di Mani Pulite autore del libro “AntiCostituzione”.

Nel corso del mese di maggio, saranno piantati 3 esemplari di alberi nelle scuole: plesso Jerace, plesso Brogna, plesso Trieste che completano il significato ecologico dell’iniziativa ALBEROLIBRO con il suo messaggio orientato alla tutela ambientale e del verde urbano.