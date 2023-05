di Redazione

LOCRI – In occasione della chiusura della campagna elettorale targata 2023, la nostra testata trasmetterà in diretta sui propri canal social, domani pomeriggio a partire dalle ore 17,30, i comizi conclusivi dei tre candidati alla fascia tricolore, scesi in campo per le ammistrative del 14 e 15 maggio prossimi.

Il primo ad iniziare, sarà il candidato sindaco della lista “Con Senso Civico per Locri/Comunità Solidale”, Raffaele Sainato, preceduto dall’intervento del capolista, Pino Mammoliti.

L’appuntamento è in Piazza Re Umberto, alle ore 17,30.

Poi, alle ore 19 in piazza Nassiriya, sarà la volta, di Giuseppe Fontana, candidato a primo cittadino della lista “Tutti per Locri”.

Infine, alle ore 20, in piazza dei Martiri, toccherà al candidato sindaco Ugo Passafaro, della lista “Storia e Progresso per Locri”.

Le dirette saranno trasmesse sui canali facebook ed instagram di Lente Locale e sul canale You Tube del nostro fotografo/video operatore, Enzo Lacopo.