di Mario Murdolo

PLACANICA – Dopo le tante ed interessanti iniziative dello scorso anno l’Oratorio “Insieme per vincere” di Placanica, diretto dal presidente Salvatore Piscioneri, ha iniziato l’attività socio-culturale del nuovo anno con un evento si rievocativo, ma costruttivo, quale la Giornata della Memoria, che in questo caso assume una valenza fondamentale perché l’oratorio ha giustamente e con grande oculatezza coinvolto in un’opera di informazione, riflessione e condanna i ragazzi delle scuole.

Infatti è giusto e produttivo partire dalle nuove generazioni con iniziative come questa per inculcare sani principi e ideali pacifisti, per evitare di commettere gli errori del passato e contribuire così a creare un mondo senza razzismo, senza guerre e senza odi, dove le controversie, i conflitti e le divergenze vengono risolti con l’uso della ragione, del dialogo e della diplomazia.

La giornata della memoria che si celebra nella data del 27 gennaio di ogni anno, è stata istituita proprio per ricordare le aberranti stragi, umiliazioni e sofferenze patite dalle tantissime vittime ad opera del sanguinario e bestiale regime nazista. Conoscere e studiare la storia di questo indicibile periodo, che sicuramente ha rappresentato l’evento piu’ buio e piu’ negativo e disumano e sconvolgente della storia dell’uomo è fondamentale.

La manifestazione di Placanica si pone perfettamente in questa ottica e direzione facendo diventare protagonisti i bambini. Loro sono stati coinvolti in due diverse fasi. Prima in momenti di riflessione e conoscenza assistendo alla proiezione di due filmati. Quello sulla storia di Anna Frank e l’altro sulla storia della bambina delle arance. È stato dato spazio pure ai ragazzi del servizio civile con la lettura. La manifestazione si è conclusa con il significativo spazio laboratorio pratico. L’importante evento ha visto la partecipazione di un attento, interessato e numeroso pubblico per la gioia e soddisfazione degli organizzatori.