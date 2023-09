Serve sempre tanto in Calabria per far vedere ciò che di buono il buon Dio le ha dato, crogiolandosi, adangiandosi e compiacendosi quando poi, in realtà, basta veramente molto ma molto poco: eccolo lì, a quasi ottanta primavere vissute il number one dei Pooh che ti scodella in rete una manciata di secondi in cui ti promuove la Calabria; nello specifico la città di Pizzo; il mare limpido e cristallino sulla Costa degli Dei e, infine, l’opera di gelatai locali dalla forma tondeggiante con il suo “cuore” irresistibile di cioccolato fuso.

di Antonio Baldari

Golosoni di tutto il mondo, unitevi! E venite a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, Calabria per il tartufo, “il dolce più buono del mondo”, stando a ciò che nei giorni scorsi ha dichiarato nientepocodimenoché Roby Facchinetti! Sì, proprio lui, gli “occhi belli” dei Pooh, il celeberrimo gruppo leader della musica pop italiana, che è sceso in Calabria, cittadino onorario com’è di Mileto, sempre nel Vibonese, ed ha approfittato per assaggiare, per la prima volta in assoluto, il tartufo di Pizzo rimanendone praticamente stregato. Ma che diciamo “stregato”, di più, assolutamente “travolto”; ma che diciamo “travolto”, ancora di più: Facchinetti è stato del tutto conquistato dal prodotto napitino!

E per tale, storico, evento non poteva mancare l’immancabile post social, come del resto reca la pagina Facebook del buon Roby, che si è fatto immortalare nel preciso istante in cui aveva tanta voglia di lui, sì, proprio lui, il tartufo di Pizzo, creando in pochissimi secondi quello è passato alla storia di questa estate 2023 lo spot migliore “a cielo aperto” per la Calabria, una sponsorizzazione nata così, sul momento, cogliendo fragorosamente l’attimo.

Per quel “carpe diem” nella beneamata regione del Sud Italia, il vero e proprio “tacco dello Stivale”, che, per potere fare bella mostra dell’argenteria migliore, deve sempre organizzare qualcosa di mastodontico, che sappia di “grandeur” con tanto di conferenza stampa, di red carpet, di sfondi panoramici mozzafiato, di lustrini e paillettes, delle televisioni di tutto il mondo collegate, ed in special modo un bel pacco di eurini da elargire a tizio, caio e sempronio, che, alla bisogna, possono anche essere tizia, caia e sempronia per ovvia par condicio.

Insomma, serve sempre tanto in Calabria per far vedere ciò che di buono il buon Dio le ha dato, crogiolandosi, adangiandosi e compiacendosi quando poi, in realtà, basta veramente molto ma molto poco: eccolo lì, a quasi ottanta primavere vissute the beautiful voice, il number one dei Pooh che ti scodella in rete una manciata di secondi in cui ti promuove la Calabria; nello specifico la città di Pizzo e, per essa, la provincia di Vibo Valentia; il mare limpido e cristallino sulla Costa degli Dei e, infine, l’opera di gelatai locali dalla forma tondeggiante con il suo “cuore” irresistibile di cioccolato fuso, ossia Sua Maestà il tartufo, rigorosamente di Pizzo.

Che c’è voluto? Uno smartphone, l’utilizzo di un social e soprattutto tanta, ma tanta buona volontà da parte di Roby Facchinetti, e la Calabria ti arriva nel mondo intero, capito? Capito com’è che si fa?