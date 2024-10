Gli scarafaggi, anche conosciuti come blatte, sono insetti resistenti che possono infestare le abitazioni. Sono creature prettamente notturne, capaci di adattarsi a condizioni differenti.

Allontanarle non è facile, ma con alcuni semplici accorgimenti è possibile fare in modo che gli ambienti non vengano infestati. È preferibile inoltre avere sempre in casa prodotti per intervenire prontamente: il piretro naturale, per esempio, è un insetticida estratto dai fiori di una specie particolare di crisantemo (utilizzato per combattere vari tipi di insetti o animali infestanti).

Scopriamo insieme tutto quello che si deve sapere sugli scarafaggi.

Chi sono gli scarafaggi?

Lo scarafaggio fa parte della famiglia dei Blattoidei e ci sono specie differenti. Quelle comuni che infestano le abitazioni sono denominate: Blatta orientalis, la Blattella germanica e la Periplaneta americana.

Questi insetti si presentano con un colore marrone o nero, corpo allungato e zampe lunghi molto sottili. Alcune specie possono volare, ma nella maggior parte dei casi strisciano in zone umide e nascoste.

Come accennato, sono resistenti e in grado di sopravvivere senza cibo per lungo tempo. Sono attratti dagli ambienti dove poter trovare fonti di cibo seppur in piccole quantità, senza dover fare fatica.

Cause degli scarafaggi in casa

Cosa li attira all’interno delle abitazioni? Le principali cause della loro presenza sono legate all’igiene e alle condizioni ambientali.

Nella maggior parte dei casi sono attratti da briciole, sporcizia sugli angoli della cucina o dentro la dispensa. I contenitori della spazzatura aperti potrebbero diventare altresì una calamita per questi insetti. A questo si aggiunge la predilezione per un ambiente umido e buio come gli angoli del bagno oppure dove è posizionata la lavatrice.

Gli scarafaggi trovano sempre il modo di entrare in casa dalle crepe nelle pareti, dai buchi delle porte e dagli scarichi non protetti: ogni via d’accesso per loro è quella giusta.

Un’attenzione particolare agli ambienti con materiali accatastati, scatole di cartone e giornali vecchi. In questo caso gli insetti potrebbero trovare un habitat perfetto per riprodursi senza essere disturbati.

Metodi per allontanare le blatte

Come argomentato sopra, allontanare le blatte è possibile grazie a prodotti naturali da tenere in casa. In casi gravi è invece necessario chiamare degli esperti del settore, cosicché possano disinfestare l’ambiente e metterlo in sicurezza.

Oltre a questo è necessario mantenere gli ambienti della casa puliti, rimuovendo le briciole dalla cucina e lavando i piatti dopo i pasti. Le fonti di cibo non devono essere accessibili agli insetti, chiudendo ermeticamente le confezioni.

Considerando che una delle cause principali sia avere degli accessi a disposizione è importante sigillare le fessure, le crepe e i buchi. Questo impedirà loro di entrare in casa. Un altro consiglio è di installare delle retine lungo gli scarichi e far controllare che i tubi non abbiano delle aperture.

Non solo combattere ma anche prevenire. Ecco alcune accortezze da adottare: