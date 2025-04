Il consigliere delegato: «Una misura concreta che punta a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e a promuovere un maggiore senso civico tra i cittadini»

R. & P.

REGGIO CALABRIA – Novità importanti in arrivo per il decoro urbano della nostra città. «Con grande soddisfazione annuncio l’installazione di trenta nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni canine, una misura concreta che punta a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e a promuovere un maggiore senso civico tra i cittadini». Ad affermarlo in una nota è il consigliere comunale delegato al Decoro, arredo urbano, randagismo e tutela degli animali, Massimiliano Merenda.



«I cestini per raccolta delle deiezioni canine stanno prendendo sempre più piede nel territorio italiano – ha spiegato Merenda – poiché sono strumento per i Comuni per fornire ai cittadini e proprietari di cani un sistema di raccolta rifiuti semplice, efficace e di design. Strade e marciapiedi sono di proprietà pubblica, impegnarsi a mantenerle decorose e, soprattutto, transitabili è un diritto e un dovere di ognuno di noi amministratori, sia per il benessere sia per il comfort di tutti i passanti. Un incoraggiamento fondamentale, a mantenere questo proposito di igiene e decoro, è dato dalla presenza sempre più evidente di appositi cestini che consentono la facile raccolta delle deiezioni canine anche per chi è sprovvisto di attrezzi o sacchetti idonei. Questa iniziativa, fortemente voluta dal Settore Ambiente dell’Amministrazione comunale e realizzata in collaborazione con la società Ecologia Oggi, rappresenta un piccolo ma significativo passo avanti verso una città più pulita, più ordinata e più rispettosa di tutti. Ho voluto che questo intervento fosse capillare e diffuso su tutto il territorio cittadino. I cestini saranno posizionati in zone strategiche e molto frequentate, dove spesso si registra la presenza di cittadini accompagnati dai propri amici a quattro zampe».



Nello specifico, i primi trenta cestini verranno installati: due cestini rispettivamente sul Lungomare Falcomatà, Corso Matteotti, Corso Garibaldi, Cedir, Lungomare di Gallico, Catona, Pellaro, e Viale Aldo Moro; un cestino sarà presente al Parco Urbano del Tempietto, Sbarre Centrali, Via Aschenez, Via Possidonea, Viale Amendola, Pineta Zerbi/Waterfront, Via Santa Caterina, Viale Galilei, Piazza Sant’Anna, Ponte della Libertà, Viale Messina, Viale Calabria, Piazza Castello e Villetta di Santa Caterina.



«Ci tengo a sottolineare che questi cestini non sono soltanto contenitori – ha poi aggiunto il consigliere – ma strumenti per promuovere una cultura urbana più responsabile, in cui il rispetto per gli spazi comuni diventa parte del vivere quotidiano. Prendersi cura della propria città significa anche piccoli gesti, come raccogliere i bisogni del proprio cane, per contribuire a una comunità più civile, decorosa e accogliente. Invito, quindi, tutti i proprietari di animali a fare uso di questi cestini. È un gesto semplice, ma carico di significato. Dimostriamo insieme che la nostra città è fatta di cittadini attenti, rispettosi e partecipi. Questa Amministrazione continuerà a lavorare per il miglioramento del decoro urbano e per l’implementazione di servizi che rendano Reggio Calabria una città sempre più a misura di cittadino».



«Ovviamente essendo il nostro un territorio ampio e vissuto dalla presenza di numerosi amici a quattro zampe – ha concluso il consigliere Merenda – l’obiettivo per il futuro sarà quello di aumentare il numero dei cestini in modo adeguato al reale fabbisogno dei cittadini e degli amici a quattro zampe».