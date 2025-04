REA incontra il Comune di Ponzano Romano che accoglie la proposta di un tavolo tecnico

di REA

A seguito dell’incontro con l’Amministrazione comunale di Ponzano Romano in merito alla gravissima situazione dell’allevamento abusivo di husky — già oggetto di due sequestri (nel 2021 e nel febbraio 2025) — il Segretario Nazionale del partito politico REA, Gabriella Caramanica, ha inviato una PEC ufficiale alla ASL Veterinaria competente per denunciare l’inerzia istituzionale.

Attualmente sono ben 238 i cani detenuti in condizioni inadeguate, nonostante i ripetuti interventi delle autorità. Durante il confronto, l’Amministrazione Comunale ha confermato di aver accolto la proposta del REA di istituire un tavolo tecnico interistituzionale con l’obiettivo di individuare soluzioni urgenti ed efficaci per la tutela e l’affidamento degli animali.

《Abbiamo richiamato con fermezza la responsabilità della ASL per il mancato monitoraggio e la totale assenza di interventi coerenti con le normative sul benessere animale》, ha dichiarato Gabriella Caramanica, sottolineando 《è inaccettabile che, nonostante le gravi violazioni accertate, la ASL non abbia effettuato controlli regolari. Dopo il primo sequestro nel 2021, con 109 cani censiti, l’ASL è tornata sul posto nel 2023, trovando 203 animali — molti dei quali senza microchip — segno evidente di una riproduzione incontrollata, nonostante il sequestro e divieto di allevamento》.

Il Segretario Nazionale REA ha inoltre evidenziato il comportamento omissivo della ASL, che rende necessario un’azione immediata per salvaguardare sia il benessere degli animali sia la legalità. A quanto appreso, lo stesso Vice Sindaco, nominato custode giudiziario, è stato impedito per ben tre volte ad accedere alla struttura, respinto dall’allevatore: un fatto gravissimo che richiede un tempestivo intervento da parte delle istituzioni competenti.

《Siamo pronti a collaborare per definire una strategia di salvataggio, coinvolgendo associazioni — alcune delle quali hanno già manifestato disponibilità — per il trasferimento e l’affidamento dei cani. In attesa di un riscontro dal Dirigente della ASL Roma 4, Pierluigi Ugolini, il nostro impegno non si fermerà: valuteremo ulteriori azioni pubbliche e legali per porre fine a questa drammatica vicenda》, conclude Caramanica.