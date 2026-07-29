di REA

SAN GIULIANO TERME – Il Partito Politico REA . richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di rafforzare l’assistenza veterinaria nel territorio comunale di San Giuliano Terme (PI), dove il capoluogo termale è oggi privo di un servizio veterinario facilmente accessibile. Una criticità che rappresenta un disagio non solo per i residenti, ma anche per i numerosi turisti che scelgono il nostro comune per soggiornare insieme ai propri animali d’affezione.

Molti cittadini segnalano la difficoltà di accedere rapidamente a un servizio veterinario. Nelle aree limitrofe sono presenti ambulatori che operano in orari prestabiliti, ma per raggiungerli è spesso indispensabile l’automobile. Per chi non dispone di un mezzo di trasporto, oppure in caso di emergenza, gli spostamenti diventano particolarmente complessi.Le principali strade di collegamento sono molto trafficate e, in diversi tratti, prive di marciapiedi. Inoltre, la vegetazione ai margini della carreggiata riduce ulteriormente lo spazio disponibile per il passaggio dei pedoni, creando situazioni di potenziale pericolo sia per i cittadini sia per gli animali.

A queste criticità si aggiunge la difficoltà di reperire un veterinario disponibile a effettuare visite domiciliari. Quando il servizio è disponibile, il costo è generalmente superiore rispetto a quello di una visita in ambulatorio, con il rischio che le difficoltà economiche diventino un ulteriore ostacolo all’accesso alle cure.

Per queste ragioni, Il Partito Politico REA propone la realizzazione, nel centro di San Giuliano Terme, di un Centro Ambulatoriale Veterinario H24, concepito come una struttura moderna, accessibile e in grado di garantire assistenza sanitaria agli animali a 360 gradi: dalla prevenzione alle emergenze, dalla diagnostica alla riabilitazione.

L’obiettivo è creare un servizio aperto a tutti, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà economica, affinché nessun animale sia privato delle cure necessarie per ragioni economiche. Per il Partito Politico REA, la salute animale rappresenta un valore sociale che merita di essere tutelato con strumenti concreti e inclusivi.

La presenza, nel capoluogo termale, dell’impianto comunale della piscina, del campo sportivo e di ampie aree verdi rappresenta un’opportunità da valorizzare. Se adeguatamente progettati e gestiti, questi spazi potrebbero integrarsi con il Centro Ambulatoriale Veterinario, favorendo percorsi di recupero funzionale e riabilitazione per cani affetti da patologie ortopediche, neurologiche o che necessitano di attività motoria controllata, in un ambiente tranquillo e il più possibile privo di fonti di stress.

Il Partito Politico REA chiede inoltre l’istituzione di un servizio di ambulanza veterinaria di prima e seconda emergenza, operativo e coordinato con il Centro Ambulatoriale Veterinario, affinché sia possibile intervenire tempestivamente nei casi di incidenti stradali, malori improvvisi, traumi, avvelenamenti, calamità naturali e in tutte quelle situazioni in cui il trasporto immediato dell’animale può risultare determinante per salvarne la vita.

Un servizio di questo tipo rappresenterebbe un importante sostegno anche per gli anziani, le persone economicamente fragili, i cittadini privi di mezzi di trasporto e per tutte le famiglie che, nei momenti di emergenza, incontrano difficoltà a raggiungere una struttura veterinaria.

Per REA, la salute degli animali e la salute delle persone sono strettamente collegate. Il benessere animale contribuisce al benessere della comunità, favorisce una migliore qualità della vita delle famiglie e rappresenta un elemento fondamentale per la tutela della salute pubblica. Questo principio è riconosciuto anche dall’approccio “One Health – Una sola salute”, che considera la salute umana, la salute animale e la tutela dell’ambiente come parti di un unico sistema.REA ritiene che un progetto di questo tipo possa rappresentare un punto di riferimento non solo per San Giuliano Terme, ma anche per i comuni limitrofi, contribuendo a migliorare il benessere animale, sostenere le famiglie e promuovere una cultura della prevenzione e della cura.

La realizzazione di un Centro Ambulatoriale Veterinario H24 rappresenterebbe inoltre un’importante opportunità di sviluppo per il territorio. Una struttura di questo livello potrebbe generare nuovi posti di lavoro per medici veterinari, tecnici veterinari, infermieri veterinari, fisioterapisti veterinari, educatori cinofili, personale amministrativo e altre figure professionali specializzate, contribuendo alla crescita dell’occupazione locale.Il progetto potrebbe costituire anche un significativo volano per l’economia di San Giuliano Terme, valorizzando una realtà già conosciuta per il proprio patrimonio termale dedicato alla salute delle persone. L’obiettivo del Partito REAè affiancare a questa vocazione un polo d’eccellenza dedicato anche alla salute e al benessere degli animali, capace di attrarre utenti dai comuni limitrofi e da altre province, con ricadute positive sulle attività commerciali, ricettive e sui servizi del territorio.”Una comunità che investe nella salute degli animali investe anche nella qualità della vita dei propri cittadini. Il nostro obiettivo è costruire un modello innovativo di sanità veterinaria, accessibile, efficiente e solidale, che metta al centro il rispetto per ogni forma di vita.”REA chiede alle istituzioni competenti di avviare con la massima urgenza un confronto concreto su queste proposte affinché possano tradursi in interventi reali e tempestivi. Quando un animale si ammala o rimane vittima di un incidente, ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte. Investire oggi in una rete veterinaria moderna,accessibile ed efficiente significa tutelare gli animali, sostenere le famiglie, rafforzare la salute pubblica e favorire lo sviluppo economico del territorio.

Il Partito Politico REA è pronto a collaborare con le istituzioni, i professionisti del settore, le associazioni e i cittadini per trasformare questa proposta in una realtà concreta, facendo di San Giuliano Terme un modello di integrazione tra salute animale, salute umana, tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile.