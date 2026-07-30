REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2026

SIDERNO – Presentato nella Villa comunale il primo romanzo di Claudio Cordova “I Padroni della ‘Ndrangheta” evento partecipato dal magistrato Dott.ssa Sara Amerio della DDA di Reggio Calabria. Presenti il sindaco Mariateresa Fragomeni, l’assessore alla cultura Francesca Lopresti.

Il giornalista Gianluca Albanese ha dialogato con l’Autore e il Magistrato, sulle quanto mai storiche vicissitudini vissute nella costa Jonica, alla fine degli anni ’60, eventi del passato complessi, densi di svolte di grande rilevanza che hanno segnato profondamente il corso degli anni, spesso portando con sé un carico di importanti trasformazioni sociali e politiche.

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