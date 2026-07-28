SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI – La Città di Locri ha accolto il nuovo Vescovo S.E. Mons. Cesare Di Pietro, che da poco ha dato inizio al Suo Ministero Pastorale. Ad accompagnarlo in Piazza dei Martiri S.E. Mons Francesco Oliva e ad accoglierlo oltre al Sindaco Giuseppe Fontana, l’Assessore Regionale Giovanni Calabrese, il Sindaco di Gerace Rudi Lizzi, alcuni Sindaci della Locride, i rappresentanti istituzionali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Associazioni di Canfraternite, alcuni Amministratori comunali di Maggioranza e del Gruppo di Minoranza e le tre Sorelle del Prelato, venute da Messina per partecipare alla cerimonia, nonché numerosissimi fedeli.

Le Immagini e il Video realizzato dal nostro Reporter Enzo Lacopo.

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