R. & P.

SIDERNO – Giornata straordinaria di audizioni in vista della prima edizione del Palio Canoro della Locride. Dopo la prima audizione dello scorso 6 agosto nella sede della fondazione “Il Parco di Ercole” sono pervenute numerose richieste di partecipazione alla prima edizione del Palio Canoro della Locride, organizzato da FB Trading Innovation col patrocinio del Comune di Siderno. Da qui la decisione degli organizzatori di organizzare una giornata straordinaria di audizioni per venerdì 23 agosto, sempre al Parco di Ercole, al fine di selezionare la seconda “informata” di partecipanti alla finale che avrà luogo il 29 settembre dopo la terza giornata di audizioni, programmata per sabato 28.

I giovanissimi cantanti (età massima 16 anni) dovranno presentarsi alla sede del Parco di Ercole muniti di una chiavetta USB contenente le basi dei brani che intendono eseguire, oltre al bagaglio di passione per la musica che certamente non mancherà. I partecipanti verranno selezionati dal conduttore e direttore artistico della manifestazione Massimo Graziano e dal noto autore di canzoni Gianfranco Grottoli. Giova ricordare che il ricavato della manifestazione verrà devoluto alla Fondazione “Il Parco di Ercole” che a sua volta contribuirà alla realizzazione di un laboratorio di medicina di precisione a supporto del reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri, proseguendo l’impegno già manifestato lo scorso mese di maggio, quando a seguito della disputa della partita del cuore tra la Nazionale Italiana Attori e la selezione di vecchie glorie del calcio locrideo “Le Colonne d’Ercole” sono stati devoluti oltre trentamila euro allo stesso fine.