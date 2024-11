R. & P.

SIDERNO – La seconda giornata della quinta edizione dell’Ottobrata Sidernese, in programma venerdì I novembre a partire dalle ore 18, inizierà a Palazzo Falletti con la performance “Stoviglie color nostalgia. Racconti brevi della Siderno che fu” a cura di Gianluca Albanese, con la partecipazione di Carmen Ferraro e Maria Antonella Gozzi. A seguire, il recital di poesia a cura di Martino Ricupero, con la partecipazione della scultrice Mariella Costa che esporrà la propria raccolta di opere “Sinfonia d’Autunno”.

La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale (col coordinamento del consigliere Carmelo Scarfò e la direzione artistica di Pasquale Battaglia) e della Pro Loco presieduta da Antonella Scabellone.

Avranno luogo anche la mostra fotografica con esposizione delle opere degli studenti del liceo di scienze umane e linguistico “Giuseppe Mazzini” di Locri, a cura di Martino Michelizzi e Carmela Salvatore, e quelle delle sculture di Marisa Catalano, delle fotografie di Stefano De Angelis, delle opere in lamiera a sbalzo con tocco pittorico di Giuseppe Velardo, delle sculture in legno e terracotta di Pietro Bartolo, delle sculture di Mariella Costa, Girolamo Gullace e dei fratelli Spoleti di Bagnara Calabra e l’esposizione delle statue in legno dello scultore Francesco Futia. La Consulta Cittadina darà vita al booksharing “Porta un libro, prendi un libro”.

E mentre al teatro all’aperto si darà vita ai giochi della tradizione, a Palazzo De Mojà avrà luogo il “Talk Di-Vino” a cura della Federazione Italiana Sommelier. A seguire, nell’androne della dimora gentilizia, si terrà il defilé di moda dal titolo “Bioforma e Insomnia” condotto da Marilena Futia, nel corso del quale si potranno ammirare gli abiti di Assunta Pezzano e i gioielli di Maria Grazia Trunfio.

Dopo la consueta cena a base di street food e allietata dagli spettacoli itineranti, ci si sposterà al teatro all’aperto. Alle 20:30 è previsto lo spettacolo dell’“Ars Musicae Percussion Orchestra” diretta dal maestro Vincenzo Alia e, a seguire, ci si scatenerà col terzinato dei “Son’Abballu” per una serata che si preannuncia memorabile.