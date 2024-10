R. & P.

SIDERNO – Prenderanno il via giovedì 31 ottobre alle ore 18 a Palazzo Falletti, le attività culturali della prima giornata dell’Ottobrata Sidernese 2024 in programma nel borgo antico di Siderno Superiore. La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale (col coordinamento del consigliere Carmelo Scarfò e la direzione artistica di Pasquale Battaglia) e della Pro Loco presieduta da Antonella Scabellone. L’inaugurazione sarà a cura del sindaco Mariateresa Fragomeni e dell’assessore alla Cultura Francesca Lopresti, che accoglieranno i visitatori al primo piano della storica dimora gentilizia insieme ai tanti artisti che esporranno le proprie opere nella mostra principale denominata “La Casa: scarti semantici” a cura dell’associazione Arte Terapia Zefiro Art, presieduta da Carmela Salvatore, che esporrà altresì le opere realizzate dai detenuti della casa circondariale di Locri.

Avranno luogo anche la mostra fotografica con esposizione delle opere degli studenti del liceo di scienze umane e linguistico “Giuseppe Mazzini” di Locri, a cura di Martino Michelizzi e Carmela Salvatore, e quelle delle sculture di Marisa Catalano, delle fotografie di Stefano De Angelis, delle opere in lamiera a sbalzo con tocco pittorico di Giuseppe Velardo, delle sculture in legno e terracotta di Pietro Bartolo, delle sculture di Mariella Costa, Girolamo Gullace e dei fratelli Spoleti di Bagnara Calabra e l’esposizione delle statue in legno dello scultore Francesco Futia.

Le mostre rimarranno aperte per tutte e due le serate, mentre sempre a Palazzo Falletti, sia giovedì 31 che venerdì I la Consulta Cittadina darà vita al booksharing “Porta un libro, prendi un libro”.

Seguirà il programma dedicato a musica e poesia, con la partecipazione dello scrittore e autore teatrale Bruno Siciliano, della poetessa Erminia Parisi, della vice preside dei licei “Mazzini” Girolama Polifroni e le musiche del Maestro Salvatore Gullace.

Nel frattempo, al teatro all’aperto avranno luogo le esibizioni sportive dell’associazione “I Girasoli della Locride” e i disegni creativi della “Camminando Uniti” Onlus.

A Palazzo De Mojà, altra storica dimora gentilizia, si terrà il convegno “Dighe: usi sostenibili e ricadute sul territorio”, alla presenza, tra gli altri, del segretario dell’Ordine dei Geologi della Calabria Giovanni Andiloro, del fondatore dell’osservatorio ambientale “Diritto per la vita” Arturo Rocca, del commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria Giacomo Giovinazzo e del deputato della XV e XVI legislatura (nonché ex viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) Aurelio Misiti.

La cena, a base di prodotti tipici dello street food locale nei numerosi stand, sarà rallegrata dagli spettacoli itineranti di artisti di strada, giocolieri e dal ballo dei giganti. Quindi, ci si sposterà al teatro all’aperto, laddove alle 21 avrà luogo l’esibizione di danza sportiva delle “Note Danzanti” e, a seguire, il concerto della band “Altisonanti”.