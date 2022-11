MARTONE Oggi la visita ufficiale del neo senatore Marco Lombardo

RED – C’è molta attesa a Martone per il ritorno in paese del senatore Marco Lombardo, eletto nelle ultime elezioni tra le fila del partito di Calenda (Azione). Il neo-parlamentare, come si ricorderà, proprio tra queste colline del Torbido affonda le proprie origini.

Classe 1981, Marco è il più piccolo di tre fratelli (Michele e Giuseppe, gli altri due) e risulta essere uno dei senatori più giovani della storia repubblicana. È figlio di Francesco Antonio Vincenzo, già procuratore della Repubblica di Catanzaro e di Irma Circosta, professore in pensione del Liceo Classico di Reggio Calabria.

Proprio a Martone, il senatore, preferisce trascorrere il suo tempo libero con la famiglia, tra il bellissimo mare della vicina Marina di Gioiosa Jonica, e lunghe passeggiate con i familiari tra i vicoli del centro storico.

Il professore Lombardo, dicevamo, oggi pomeriggio parteciperà ad un convegno, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Imperitura, in collaborazione con la locale sezione della Pro-loco, dedicato allo sfruttamento delle risorse della montagna.

la piccola cittadina della Locride, si è data appuntamento, dunque, alle 16,30 in piazza Matteotti, per tributare un lungo e affettuosissimo abbraccio al suo Senatore della Repubblica.