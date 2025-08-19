R. & P.

CAULONIA – È Manuela Cricelli la presentatrice del Kaulonia Tarantella Festival 2025. Artista poliedrica, nota al pubblico come cantante, voce raffinata e avvolgente, Manuela Cricelli, calabrese di Roccella Jonica, vanta un vasto repertorio che spazia dalla musica d’autore a quella tradizionale e originale.

Attrice e speaker radiofonica, la Cricelli é anche psicologa clinica, esperta nell’utilizzo del canto come strumento terapeutico e di indagine psicologica, e dirige con passione il progetto “Azione canora – laboratorio di cantoterapia”.

Il suo impegno e i suoi meriti, sia artistici che sociali, sono stati riconosciuti a livello nazionale con la nomina a “Cavaliere della Repubblica italiana”, un’onorificenza che testimonia il suo valore e il suo contributo alla cultura. Nel 2021 si è esibita dinanzi al presidente Mattarella al Quirinale, cantando in diretta su Rai Uno, nell’ambito della Giornata internazionale della Donna.

In sintonia con l’evento, la scelta di Manuela Cricelli come presentatrice del Kaulonia Tarantella Festival non è casuale. La sua partecipazione artistica alle edizioni passate, con diversi progetti musicali, il suo eclettismo e la sua sensibilità fanno della Cricelli, professionista attenta ed elegante, la figura ideale per guidare il pubblico nel sempre affascinante viaggio musicale del KTF.