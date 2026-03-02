Uno spettacolo brillante e ironico per il prossimo appuntamento della Stagione Teatrale della Locride

di Redazione

Un’atmosfera brillante e magica, musica dal vivo e comicità, per il prossimo appuntamento della Stagione Teatrale della Locride 2026. La rassegna, a cura del Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano, giunta alla sua XXXII edizione, apre le porte a uno spettacolo che riporta in vita la poesia e la leggerezza dei nightclub italiani degli anni Cinquanta e Sessanta.

C’era una volta il Nightclub andrà in scena venerdì 6 marzo alle ore 21.00a Caulonia Marina, all’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino”, e sabato7 marzo, alle ore 21.00, a Locri, all’Auditorium Palazzo della Cultura.

Scritto e diretto da Alessandro Carvaruso, interpretato dalla bravissima Alessandra De Pascalis insieme a Federico Pappalardo, Elisa Franchi, con la partecipazione del M° Mario Vicari (storico pianista e direttore d’Orchestra di Gigi Proietti) e con Mariano Perrella (leader dei Pandemonium). Quest’ultimi “vecchi volponi da nightclub”, musicisti che hanno calcato quei palchi, testimoni diretti di un tempo in cui l’orchestra era il cuore pulsante della serata, capaci di passare con disinvoltura dalla risata liberatoria al lampo malinconico.

La Direzione musicale è di Giovanni Zappalorto, la produzione del Centro Teatrale Meridionale.

Sul palco si alternano numeri comici, sketch brillanti e momenti musicali che ricreano il gusto e la vitalità di un’epoca in cui la notte era promessa di sogni, flirt e rinascita: un mondo fatto di swing, canzoni d’autore, varietà, una stagione irripetibile della cultura e dello spettacolo dal vivo.

C’era una volta il Nightclub è uno spettacolo raffinato e popolare, al tempo stesso, capace di divertire e commuovere, rievocando un’Italia che scopriva la modernità a passo di danza e a colpi di swing, celebrando il fascino senza tempo del teatro e della musica dal vivo.

Il risultato è una serata divertente, nostalgica, trascinante che conquisterà il pubblico calabrese.

Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale, lo scorso dicembre, al Teatro Arcobaleno di Roma, per poi proseguire con un tour nei teatri italiani.

La rassegna a cura del CTM si avvale del patrocinio del Comune di Caulonia, dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri e della Regione Calabria.