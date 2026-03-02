R. & P.

LOCRI – Con una super prestazione dei ragazzi di mister Iervasi padroni del campo e del gioco si conquistano 3 punti d’oro con un perentorio 3-1 sul Sant’Onofrio che viene scavalcato in classifica generale, a condire l’operato arriva una bella tripletta del giovane locrese Rocco Barbuto (prima volta in carriera).

Il Locri parte subito forte e diventa padrone del gioco, con una bella organizzazione mette in grossa difficoltà gli ospiti che già dopo venti minuti sono sotto di due reti senza arrivare mai delle parti di Schiavello. A metà del primo tempo però qualcosa scuote la partita e sale un po’ di nervosismo, ciò porta ad un momento di distrazione locale ed il Sant’Onofrio trova la rete del 2-1.

Nella ripresa mister Iervasi rimette tutto a proprio posto ed i ragazzi lo seguono e cosi arriva anche la terza rete sempre a firma di Barbuto. Un 3-1 che fa gioire il pubblico di casa nel vedere la propria squadra giocare cosi bene quest’oggi. Il risultato sarebbe potuto essere molto più ampio per la mole di gioco prodotta, ma la poca precisione sotto porta strozza più volte la gioia del gol.

Adesso la squadra del presidente Carlo Alia è fuori dalla zona calda dei play out, da dicembre il roster creato dal ds Paolo Spadaro ha un ruolino di marcia interessante, mister Iervasi ha plasmato bene la squadra ed i ragazzi stanno facendo una bella opera nel realizzare quanto stanno producendo.

Il camino è ancora lungo, ma la direzione è quella giusta.