Grande soddisfazione per i Licei “G. Mazzini” di Locri, la Fondazione “Woods”, l’artista Bruno Panuzzo ed il presidente dell’Official Beatles Fan Club Pepperland Luigi Luppola.

Al culmine di una “storica” iniziativa culturale, il presidente della Regione Liguria, dott. Giovanni Toti, ha ricevuto una targa commemorativa, donata dall’Official Beatles Fan Club Pepperland di Roma, per ricordare i due concerti dei Beatles che si tennero a Genova il 26 giugno del 1965.

La targa, che sarà custodita a Genova all’interno dell’ufficio di presidenza della Regione Liguria, è stata elaborata graficamente dagli studenti del “Mazzini” di Locri e dalla Fondazione “Woods” su supervisione dell’artista Bruno Panuzzo.

Luigi Luppola, oltre che ringraziare il dott. Giovanni Toti e la Regione Liguria, per la pregevole cooperazione, esprime la propria gratitudine a tutti coloro i quali hanno collaborato all’ottima riuscita dell’iniziativa ed in particolare la dottoressa Lucrezia Cavallaro (Regione Liguria), gli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri e Bruno Panuzzo (rappresentante per la Calabria del fan club).

Il dott Giovanni Toti, dai propri profili social, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo ed il proprio parere in merito scrivendo: “Sapete che proprio oggi nel 1965 Genova ospitava i leggendari Beatles in concerto? Oltre 15mila spettatori giunsero alla Fiera del mare in quello storico 26 giugno e per ricordarlo il The Official Beatles Fan Club e il presidente Luigi Luppola hanno voluto regalarmi questa bellissima targa che ho già appeso nel mio ufficio! Un evento straordinario rimasto ancora oggi, a distanza di 58 anni, nel cuore di migliaia di fan e della Liguria”.

Da oggi, quindi, un sottile filo conduttore (rappresentato dalla leggendaria musica dei Beatles) lega Genova, Roma e Locri.

Un risultato di rilievo per gli amanti della musica e della cultura legato al celebre Quartetto di Liverpool.

Un ulteriore elemento di apertura sociale e culturale da parte del nostro territorio.

Tutto ciò determina quanto siano vitali, anche tali iniziative, per la corretta formazione e lo sviluppo culturale degli studenti.