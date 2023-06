Il Consiglio dei ministri riunitosi martedì 27 giugno 2023, sotto la presidenza del presidente, onorevole Giorgia Meloni, con segretario, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dott. Alfredo Mantovano, su proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha – tra l’altro – deliberato la promozione a Generale di Corpo d’Armata del Generale di Divisione del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Truglio.

Il Generale Giovanni Truglio dal 12 giugno 2023, è stato nominato al vertice del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, a Messina subentrando al Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, cui è stata conferita la carica di vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il Generale Giovanni Truglio, nato a Sant’Agata d’Esaro (Cosenza) il 25 novembre 1959, entrato nell’Accademia militare di Modena nel 1977, è stato inizialmente destinato alla Scuola Sottufficiali Carabinieri di Firenze come Ufficiale di inquadramento.

Dal 1986 al 1990 è stato comandante della Compagnia Carabinieri di Trieste.

Dal 1990 al 1995 ha fatto parte del 1° Battaglione Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, venendo tra l’altro inviato in Somalia per un turno di missione.

Nel 1995 è stato destinato presso la Sala Operativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ove è rimasto fino al 1997.

Dopo un periodo di missione in Albania, ha ricoperto l’incarico di comandante del Gruppo Operativo “Calabria” fino al 2001; successivamente è stato destinato a Roma come comandante dell’8° Battaglione Carabinieri “Lazio”.

Dal 2002 al 2004, è stato nuovamente assegnato al Comando Generale dell’Arma, come capo Sala Operativa e successivamente ha frequentato il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia a Roma.

Tra il 2004 e il 2005, è stato inviato in missione in Bosnia Erzegovina quale comandante del Reggimento MSU/SFOR e successivamente comandante del Reggimento IPU/EUFOR.

Dal 2005 al 2007, ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Istituto di Studi Professionali e Giuridico-Militari presso la Scuola Ufficiali Carabinieri; nel corso del 2006 è stato inviato in missione in Iraq come Comandante del Reggimento MSU.

Dal 2007 al 2009, è stato nominato comandante della Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR) con sede a Vicenza.

Ridestinato a Roma, ha frequentato l’Istituto Alti Studi della Difesa e, promosso Generale di Brigata, è stato assegnato alla Direzione Investigativa Antimafia, quale Capo Reparto Investigazioni Preventive.

Tra il 2014 e il 2015, è stato comandante della 1^ Brigata Mobile Carabinieri.

Dal 2015 al 2017, ha ricoperto l’incarico di capo Ufficio Affari Giuridici dello Stato Maggiore Difesa.

Dal novembre 2017, è stato comandante della Legione Carabinieri Sardegna.

Dal gennaio 2021, è stato comandante della Divisione unità mobili carabinieri.

Dal 12 giugno 2023, è stato nominato al vertice del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, per le regioni Sicilia e Calabria.

Il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, laureato in Scienze Politiche, ha partecipato in passato a numerose missioni all’estero: Somalia (missione UNISOM), Albania (missione ALBA), Iraq e Bosnia ed è stato insignito di ricompense al valore militare e di numerose onorificenze.