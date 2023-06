R. & P.

Una location mozzafiato, una perla della Locride, così il “Parco degli Dei” a Roccella Jonica, dove la scultrice Mariella Costa ha creato le sue splendide opere d’arte, posizionandole con maestria, per permettere al visitatore di fare un “viaggio” virtuale tra passato e presente.

Ogni scultura evoca quel tempo in cui i miti predominavano nella vita dell’uomo, il quale aspirava alla perfezione degli dei, attraverso le varie forme dell’arte, canali privilegiati di comunicazione con la scintilla del divino.

E sito migliore non si poteva scegliere, per girare la trasmissione “Meraviglioso”, in onda su Telemia, condotto dall’istrionico Saro Bella, pilastro storico dell’emittente televisiva e dall’artista Costa che, con la sua eleganza e sensibilità, ha saputo moderare gli interventi degli ospiti in modo ineccepibile, rendendo il programma un intrattenimento di cultura, di arte e di attualità, unico nel suo genere.

In un parterre di tutto rispetto, che ha visto la partecipazione della nota Digital Influencer e Social Media Manager Moira Gagliuso, dell’architetto Pasquale Giurleo, dell’organizzatore di raduni di auto d’epoca Santo Ratuis, anche la poetessa locrese Luisa Totino che, nell’incantevole atmosfera del piccolo anfiteatro, all’interno del parco, ha declamato diversi suoi componimenti, estrapolati dalla sua ultima raccolta poetica “Chiaroscuri”.

Da “Sogno Greco” a “Notte Antica”, da “Ionico Crepuscolo” a “Brezza di Gelsomino”, da “Lei” a “Cuore di Calabria”, ogni verso ha enfatizzato la già prorompente bellezza di ogni opera d’arte, di ogni angolo di quel luogo magico, evocando lontane leggende e antichi desideri, che portarono delle persone qualunque a lasciar la madre patria, per approdare a queste rive, rendendole grandi e fiere in ogni tempo.

Il filo conduttore della serata, proprio il “Viaggio”, come quello rappresentato da Mariella Costa con le sue creazioni, che esprimono l’evoluzione dell’uomo nel suo rapporto con il sacro.

Ma anche quel viaggio che ha portato a vivere ambienti diversi e lontani dalla nostra terra, così per l’architetto Giurleo, che ha compiuto la sua formazione a Milano, e per la poetessa Luisa Totino anch’essa cresciuta, fino al diploma, a Garbagnate Milanese, poi tornata definitivamente nella sua terra, per condividere l’amore per essa nei suoi scritti.

Inoltre, si è parlato della bellezza del viaggio, racchiusa nel designer inconfondibile delle auto del marchio “Lancia”, ampiamente descritto da Santo Ratuis, nei tanti raduni che organizza, uno di questi ha visto una sosta proprio al Parco degli Dei.

Ed infine la sicurezza alla guida, che tanti giovani sembrano non curarsene, in nome di qualche scatto da brivido, un tema che l’influencer Moira Gagliuso ha voluto mettere in evidenza, visto il ruolo che lei ricopre sui social, di quanto sia importante veicolare messaggi positivi e consapevoli ai tanti giovani che la seguono.

Gli interventi sono stati intervallati dalla splendida voce di Saro Bella, che ha deliziato gli ascoltatori con brani della storia della canzone italiana.

Una serata ricca e dinamica, incorniciata da scorci di eterna bellezza, che solo l’arte sa creare.

“L’artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo: dal cielo, dalla terra da un pezzo di carta, da una forma di passaggio, da una tela di ragno” (Pablo Picasso).