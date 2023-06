di Redazione

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Rende, in provincia di Cosenza, per infiltrazioni mafiose, e l’affidamento della gestione del Comune, per la durata di diciotto mesi, a una commissione straordinaria, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.