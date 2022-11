LOCRIDE CAPITALE DELLA CULTURA 2025 Lunedì l’incontro con la vice presidente della Regione Giusy Princi

di Francesca Cusumano

LOCRI – Dopo la decisione della Regione Calabria di supportare la candidatura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e nello specifico della Locride, è stato organizzato lunedì 14 novembre alle ore 10, nella sede del Gal Terre Locridee, un incontro con la vice presidente Giusy Princi.

A seguire, alle ore 11, è previsto nella Sala del Consiglio del Comune di Locri, un confronto con i sindaci della Locride.

Mentre alle ore 12, la vice presidente della Giunta regionale nonché assessore all’Istruzione, Formazione e Pari opportunità, si recherà al Liceo Classico Ivo Oliveti, per un incontro con i dirigenti scolatici degli istituti superiori.



“Siamo con determinazione impegnati – aveva affermato Giusy Princi – a sostenere il progetto di candidatura per il conferimento di questo prestigioso riconoscimento nei confronti di un’area con un forte potenziale di sviluppo. Il progetto rappresenta l’unica candidatura calabrese ed è stato voluto con determinazione dal presidente Occhiuto e da tutta la Giunta regionale. Pertanto, nell’eventualità di un esito positivo, abbiamo deliberato un contributo finanziario dell’importo di 50 mila euro alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il riconoscimento a Capitale Italiana della Cultura 2025, rappresenta uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e non, efficace e capace di contribuire in maniera duratura e sostenibile alla strategia di sviluppo locale, non solo dei territori interessati ma di tutta la regione”.

