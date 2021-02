LOCRI Sospesi da oggi gli interventi chirurgici:mancano gli anestesisti

di Francesca Cusumano

LOCRI – A partire da oggi all’ospedale cittadino di contrada Verga, sono stati sospesi gli interventi chirurgici.

Una disposizione che il direttore sanitario Domenico Fortugno, ha reso necessaria a causa dell’assenza “per malattia” di 4 dirigenti medici di specialità e al momento, con il personale medico in servizio, non sarebbe possibile garantire il normale svolgimento dell’attività chirurgica. Dovranno essere garantite, secondo quanto riportato nel provvedimento, solo “le urgenze indifferebili”.

Tempestivo l’intervento del sindacato Fsi-Usae che ha presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri come “interruzione di pubblico servizio essenziale a garanzia della salute dei cittadini”.

Anche il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, con un post su facebook, ha espresso tutto il suo disappunto:”La lunga agonia dell’ospedale della Locride. Carenza di medici e sale operatorie chiuse – ha tuonato-. Servizio di Gastroenterologia sospeso da ottobre per mancanza di attrezzature. Da questa mattina, su disposizione formale del direttore sanitario dell’ospedale di Locri, Domenico Fortugno, sospesa l’attività chirurgica per mancanza di medici e garantite solo prestazioni indifferibili. Una signora – ha scritto il primo cittadino – che doveva essere operata per una frattura agli arti, è stata rimandata a casa per mancanza di medici anestesisti. Ma per il direttore sanitario aziendale, Antonio Bray, tutto funziona alla perfezione. Gente incapace – conclude nel suo post Calabrese – che governa la sanità e il nostro ospedale. Vergogna”.