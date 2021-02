ANAS Consegnati i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione sulla Statale 106

R. & P.

Anas ha consegnato all’impresa appaltatrice A.T.I. Pagano &Ascolillo Spa – Visco Daniele e Raffaele snc – Eurowork srl, con sede in Roma, i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione delle gallerie presenti lungo la strada statale 106 ‘Jonica’, in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio gli interventi – per un investimento complessivo di 1 milione di euro – riguarderanno, principalmente, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione – con tecnologia a led per un maggior confort visivo e risparmio energetico – delle gallerie San Gregorio, Valanidi II, Mesofugna, Bovalino e degli svincoli di San Gregorio, Roghudi e San Pasquale.

Il concreto avvio delle attività è fissato entro la seconda metà del mese corrente; l’ultimazione degli interventi è prevista nel mese di giugno 2021.

