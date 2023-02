LOCRI Pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi alle persone con disturbi dello spettro autistico

(foto di archivio)

di Francesca Cusumano

LOCRI – E’ stato inaugurato a Locri il 1° aprile scorso, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo (che ricorre ogni 2 aprile), lo sportello “Cuore Autismo”, un punto informativo per tutti gli autistici e le rispettive famiglie.

Proprio su iniziativa dell’Associazione Adda (Associazione difesa diversamente abili) e Angsa Calabria (Associazione Nazionale Genitori persone con autismo), erano stati i sindaci dell’Ambito territoriale, a deliberare la convenzione per la costituzione dell’apposito sportello.

E da ieri, sul portale del Comune di Locri, è online l’avviso pubblico per la concessione di contributi alle persone con disturbi dello spettro autistico.

I requisiti per accedere al contributo sono: “essere residente in uno dei Comuni componenti l’Ambito Territoriale di Locri; avere un Isee (del nucleo familiare) inferiore o pari a 30mila euro; avere una certificazione di diagnosi di disturbo dello spettro autistico rilasciata da una struttura pubblica; nel caso in cui il destinatario sia un minore di età o sia un soggetto interdetto o inabilitato con provvedimento giurisdizionale o al quale sia stato assegnato un amministratore di sostegno, la domanda di contributo potrà essere prodotta da uno o da entrambi i genitori o dal tutore/curatore/amministratore di sostegno; in caso di richiesta di più di un contributo per lo stesso nucleo familiare, deve essere presentata una domanda per ogni componente del nucleo con Dsa; saranno considerati prioritari nell’ammissione agli interventi economici, i nuclei familiari che non beneficiano di altri contributi (Fondo Caregiver, Fondo Gravissimi e Fondo FNA)”.

“Il contributo concedibile – è scritto nell’avviso pubblico – è pari a 5mila euro (periodo 01/01/2022 – 31/10/2023) per ciascun soggetto con Dsa presente nel medesimo nucleo familiare per ciascuna delle annualità previste dal presente avviso (2022 – 2023); il contributo concedibile è così articolato: – fino ad un massimo di 5mila euro per le spese già sostenute all’atto della pubblicazione dell’avviso e da sostenere sino al 31.12.2023 per l’acquisto di servizi erogati da operatori pubblici o privati, o da strutture pubbliche o private che applicano metodi mirati a intervenire sulle problematiche della persona con Dsa per migliorarne la capacità di adattamento alla vita quotidiana; fino ad un massimo di 5mila euro per le spese da sostenere nel 2023 (dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023) sempre per l’acquisto degli stessi servizi”.

La domanda potrà esser presentata in modalità cartacea all’ufficio protocollo del Comune di Locri oppure via Pec all’indirizzo di posta elettronica ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it.

“Le domande relative alle spese imputabili all’anno 2022 (periodo di imputabilità 01.01.2022 – 31.12.2022) – si legge ancora nell’avviso – per l’acquisto di servizi erogati da operatori pubblici o privati, o da strutture pubbliche o private che applicano metodi mirati a intervenire sulle problematiche della persona con Dsa, potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di Locri e fino 28 febbraio 2023 ; le domande relative alle spese imputabili all’anno 2023 (periodo di imputabilità 01.01.2023 – 31.10.2023) per l’acquisto di servizi erogati da operatori pubblici o privati o da strutture pubbliche o private che applicano metodi mirati a intervenire sulle problematiche della persona con Dsa, potranno essere presentate dal giorno 1 marzo 2023 al giorno 15 novembre 2023″.

La coordinatrice dell’Ambito Territoriale di Locri, Antonella Dominello e l’assessore alle Politiche sociali, Domenica Bumbaca, hanno espresso l’importanza del lavoro dello sportello “Cuore Autismo”, così come finalmente le famiglie con componenti affetti da disturbi dello spettro autistico, possano essere supportate da aiuti concreti.