(foto e video di Enzo Lacopo)

di Francesca Cusumano

LOCRI – A distanza di poche ore dall’esito delle amministrative 2023, è stato proclamato ufficialmente alle 14 di oggi, il neo sindaco di Locri, Giuseppe Fontana e tutti i consiglieri eletti che andranno così a costituire il nuovo Consiglio comunale.

La cerimonia si è tenuta nella sezione numero 1 dell’Istituto comprensivo De Amicis- Maresca, alla presenza di tutti i presidenti dei seggi.

Giuseppe Fontana che per i prossimi 5 anni indosserà la fascia tricolore, si è attestato vincitore con la lista “Tutti per Locri”, ottenendo il 57,27% delle preferenze, pari a 3681 voti.

Undici invece, come anticipato già ieri sera da Lente Locale, sono i consiglieri che entrano a far parte del gruppo di maggioranza: Domenica Bumbaca (prima eletta, con 745 consensi), Ornella Monteleone (562 consensi), Alfredo Cappuccio (532 consensi), Giuseppe Arone (529 consensi), Gessica Romeo (438 consensi), Giovanni Puro (429 consensi), Miki Maio (384 consensi), Roberta Rupo (354 consensi), Roberta Cautela (341 consensi), Vincenzo Panetta (338 consensi), Marco Cavaleri (318).

Il gruppo di minoranza invece, sarà composto per la lista numero 3 “Con Senso Civico per Locri/Comunità Solidale” che ha ottenuto il 27,89% delle preferenze, pari a 1793 voti, da Raffaele Sainato, Giovanni Lacopo (356 consensi) e Marco Cutrona (303 consensi) mentre per la lista numero 2, “Storia e Progresso per Locri” che ha ottenuto il 14,84% delle preferenze, pari a 954 voti, da Ugo Passafaro ed Eliseo Sorbara (254 consensi).

«Rivolgo – ha detto visibilmente emozionato, il primo cittadino Giuseppe Fontana – un augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri di maggioranza ed ai consiglieri di opposizione, affinchè si possa lavorare in maniera costruttiva, trovando su tematiche di una certa rilevanza, la massima convergenza, perché l’interesse primario è la nostra città».

SEGUIRA’ VIDEO DELLA PROCLAMAZIONE: