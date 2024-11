LOCRI – Il I Concorso per Installazioni Artistiche da esterno “LUCE D’ARTE – CITTA’ DI LOCRI” è un concorso dedicato alla promozione dell’arte, della conoscenza e valorizzazione del territorio, all’utilizzo pubblico di fonti rinnovabili di energia elettrica.Il Concorso è patrocinato dall’Amministrazione comunale del Comune di Locri – Assessorato al Turismo.

Il concorso è proposto organizzato dalla SEVEN e da un gruppo di professionisti che comporranno la giuria di esperti e non ha scopo di lucro. Il contributo richiesto per la partecipazione sarà utilizzato per i premi e gli eventuali contributi sponsor serviranno per le spese sostenute dall’organizzazione come evidenzieranno i documenti contabili.

Art. 2: Territorio

La manifestazione si svolgerà nel territorio della Città di LOCRI. Le installazioni artistiche saranno collocate in una o più zone del territorio comunale del Comune di Locri al fine di creare un museo d’arte all’aperto autonomo energeticamente unico nel suo genere. La destinazione urbanistica definitiva sarà decisa in seguito l’arrivo delle installazioni, in base a dimensioni e design delle stesse.

Art. 3: Partecipanti

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i cittadini esenti da carichi penali, singolarmente o in gruppo (Massimo 5 componenti) divisi in tre categorie: Bambini/Ragazzi di età compresa tra i cinque e i quindici anni; Professionisti (da intendersi coloro che lavorano e studiano in campo artistico o del solare o ingegneristico compresi gli architetti) e Amatoriali (senza una specifica formazione tecnica o professionale). Gruppi e singoli gareggeranno, nella loro rispettiva categoria: Bambini/Ragazzi, Professionisti, Amatoriali, per lo stesso premio. (per i gruppi, in quanto la quota di partecipazione è la stessa dei singoli sarà premiato solo un rappresentante).

Art. 4: Tema e caratteristiche delle installazioni.

L’installazione proposta deve: 1) Essere rappresentativa del territorio calabrese o italiano e del tempo storico in cui viviamo; 2) Dovrà essere un punto luce autonomo alimentato con fonti di energia rinnovabile (non è previsto l’attacco alla rete elettrica pubblica); 3) l’installazione deve essere un opera originale; 4) l’installazione deve essere alta minimo 1,50 cm e massimo 2m; 5) I lavori proposti non devono in alcun modo ledere o offendere scelte religiose, orientamenti sessuali, il benessere degli animali e in generale diritti fondamentali della libertà di ogni persona.

Art. 5: Invio delle opere.

Ogni partecipante può inviare alla prima selezione massimo due opere, ma verrà ammesso alla fase finale soltanto con una. Nella prima fase si richiede di presentare il progetto finito (disegno a mano, immagine al computer, foto di un modellino o altro che rappresenta ), la descrizione della installazione proposte, la descrizione dei materiali utilizzati e una stima del tempo necessario alla sistemazione dell’opera. Il tutto deve essere inviato come descritto in seguito: articolo 7; per via digitale all’indirizzo: concorsolucedarte@yahoo.it Maggiori informazioni sono disponibili su www.sevenidee.com

Art. 6: Selezione delle opere

La giuria tecnica sceglie tra le opere inviate per via mail, dieci progetti che potranno concorrere alla vittoria dei premi del concorso. Le prime dieci opere saranno esposte al giudizio del pubblico attraverso una “mostra digitale”: le opere saranno postate sui principali social e siti interessati;“mostra dal vivo”: i progetti saranno esposti nell’androne del palazzo comunale di Locri.Le opere saranno esposte al giudizio del pubblico per quindici giorni. La somma dei voti del pubblico e della giuria decreterà i primi tre classificati per le tre categorie: due Adulti e una Bambini/Ragazzi.

Art. 7:Invio dei documenti.

I documenti richiesti devono essere inviati in due buste come descritto in seguito. Il tutto va indirizzato alla Seven Creazioni – Dott.ssa Stefania Fiumanò , Contrada Sant’Anna, n.11 – 89044 Locri.

La Domanda di partecipazione dovrà pervenire come segue e contenere i seguenti allegati: Attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione: CATEGORIA BAMBINI/RAGAZZI SINGOLI E GRUPPI (MAX 5 COMPONENTI) EURO 15,00CATEGORIA PROFESSIONISTI SINGOLI E GRUPPI (MAX 3 COMPONENTI) EURO 15,00 CATEGORIA AMATORIALI SINGOLI E GRUPPI (MAX 3 COMPONENTI) EURO 15,00 pagamento da effettuare tramite bonifico bancario intestato BPER banca – agenzia di Locri a Stefania Fiumanò IBAN IT75M0538781410000043079747 – causale ISCRIZIONE AL CONCORSO “LUCE D’ARTE – CITTA’ DI LOCRI(RC)”; Generalità anagrafiche complete del partecipante recapito telefonico ed orario di reperibilità (busta 2); Descrizione tecnica dell’Installazione (busta 1: senza nome); Disegno artistico dell’installazione (busta 1: senza nome); Relazione tecnica con elenco dei materiali; sostenibilità dell’opera; sistema di illuminazione sostenibile scelta per l’installazione (busta 1: senza nome); Autodichiarazione da parte del rappresentante attestante l’originalità dell’opera (busta 2) ; Dichiarazione di accettazione incondizionata del presente regolamento (busta 2). I documenti richiesti dovranno essere a loro volta essere inseriti in un’ulteriore busta o contenitore (busta 3). Tutto il materiale da inserire nella busta n.1 non deve in alcuna parte riportare il nome o altro riferimento all’autore dell’opera, pena l’esclusione immediata dal concorso. Tutto il materiale spedito non sarà restituito, fermo restando che l’organizzazione ne assicura la non riproduzione senza l’autorizzazione dell’autore. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30 Gennaio 2025. Le opere dovranno essere presentate entro il 28 Febbraio 2025. La giuria si riserva di comunicare i risultati entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle opere.

Art.9: PremiLe installazioni ammesse al concorso, concorrono all’assegnazione dei seguenti premi: migliore Installazione; (un premio per Adulti Amatoriali Professionisti uno per Bambini/ragazzi)migliore impatto energetico; (un premio per Adulti Amatoriali Professionisti uno per Bambini/ragazzi)Gradimento del pubblico. (un premio per Adulti Amatoriali Professionisti uno per Bambini/ragazzi)I vincitori saranno decretati dalla somma dei voti di una giuria composta da qualificati operatori esperti e del pubblico attraverso i social e l’esposizione pubblica. L’Assegnazione del Premio e dei riconoscimenti sarà resa nota durante la Serata di Gala. L’organizzazione si riserva la facoltà di istituire ed assegnare ulteriori premi.

Art. 10 (premi)

Al vincitore del premio come migliore installazione (Adulti Amatoriali/professionisti) sarà offerto come premio un soggiorno di una notte, colazione e compresa una cena tipica calabrese per due persone nella Città di Locri (se residente in Locri il soggiorno premio sarà in Località Gambarie a 1000 mt sopra il livello del mare) compreso di visita archeologica al parco Archeologico di Locri Epizephiry. l’Esposizione permanente della installazione nel territorio comunale di Locri.; al vincitore del premio come migliore installazione (Bambini/ragazzi): una campagna di comunicazione sulle maggiori piattaforme web e social media per tre mesi; Rimborso della quota di partecipazione; l’Esposizione permanente della installazione nel territorio comunale di Locri. Al vincitore del premio migliore impatto energetico (Adulti Amatoriali/professionisti): la possibilità di un colloquio con alcune aziende del settore per un eventuale rapporto di lavoro; un soggiorno premio sarà in Località Gambarie a 1000 mt sopra il livello del mare; l’esposizione permanente della installazione nel territorio comunale di Locri. Al vincitore del premio come migliore energetico (Bambini/ragazzi): una campagna di comunicazione sulle maggiori piattaforme web e social media per tre mesi; Rimborso della quota di partecipazione; l’Esposizione permanente della installazione nel territorio comunale di Locri. Al vincitore del premio gradimento del pubblico (Adulti Amatoriali/professionisti) sarà offerta una campagna di comunicazione sulle maggiori piattaforme web e social media per tre mesi, una cena in riva al mare per due persone in noto ristorante della Città di Locri o nella propria città di residenza per un massimo di 100 euro, l’esposizione permanente della installazione nel territorio comunale di Locri. Al vincitore del premio gradimento del pubblico (Bambini/ragazzi): una campagna di comunicazione sulle maggiori piattaforme web e social media per tre mesi; Rimborso della quota di partecipazione; l’Esposizione permanente della installazione nel territorio comunale di Locri.

Art. 11 I partecipanti al Concorso sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità, civile e penale, per danni eventualmente cagionati dalle stesse nel corso della manifestazione, permanendo l’obbligo di copertura assicurativa.

Art. 12 Con la partecipazione al concorso, il partecipante autorizza il trattamento dei dati personali (legge 675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare; autorizza l’archiviazione delle opere presentate presso la sede del Comitato Organizzatore, la quale si riserva di catalogarle e renderle disponibili per tutte le proiezioni, manifestazioni, trasmissioni, eventi vari promossi dallo stesso Comitato per scopi culturali e didattici, comunque non commerciali.Il partecipante autorizza, altresì, il Comitato Organizzatore ad effettuare registrazioni audio e video delle opere realizzate, da utilizzare per gli scopi suddetti.

Art.14 I partecipanti, ora per allora, sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità il Comitato organizzatore, qualora il programma dovesse subire variazioni e/o soppressioni per cause di forza maggiore.

Art. 15 L’iscrizione alla Rassegna comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.