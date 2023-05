di Francesca Cusumano

LOCRI – In attesa della conferenza stampa convocata domattina alle 10 a Palazzo di Città, nella quale il neo sindaco Giuseppe Fontana, presenterà ufficialmente la Giunta che lo affiancherà per i prossimi 5 anni di amministrazione, ecco chi sono i cinque componenti, ovvero due donne e tre uomini e dunque: riconfermata (la prima eletta) Domenica Bumbaca e poi, Ornella Monteleone, Alfredo Cappuccio, al quale è stato anche conferito l’incarico di vicesindaco e Giuseppe Arone.

Accanto ai quattro assessori, anche uno esterno, così come dispone l’articolo 44 (comma 4) dello Statuto comunale che, prevede (per i Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti), che gli “assessori possono essere nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale”.

Nello specifico, si tratta di Bruno Iorfida, ex sindaco di Mongiana, responsabile ad oggi, del settore economico finanziario del Comune di Soverato.

Quel che è certo è che proprio a quest’ultimo, sarà affidata la delega al Bilancio.

Le deleghe degli altri assessori, saranno attribuite con successivo provvedimento.