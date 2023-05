di Redazione

SIDERNO – E’ stato convocato per giovedì 25 maggio alle ore 17, il Consiglio comunale.

Sei i punti all’ordine del giorno:regolamento comunale di videosorveglianza. approvazione; Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Approvazione progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Riqualificazione campo sportivo Gianluca Congiusta Località Mirto”. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art.12, comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. 267/2000; variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Ratifica delibera di Giunta Comunale n.112 del 27.04.2023; riconoscimento debiti fuori bilancio per pagamento diverse sentenze; interpellanze e interrogazioni.

Nel caso di seduta infruttuosa per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è prevista, con le stesse modalità, per il 26 maggio alle ore 18.

È possibile seguire i lavori del consiglio comunale in diretta streaming al link: https://www.comune.siderno.rc.it/it/page/40088.