R. & P.

Come ogni anno SARÀ UNA GRANDE FESTA!

La manifestazione “VIVA L’ITALIA” organizzata dall’associazione culturale, musicale e creativa “Wave Art”, presidente, dott. Gaetano Origlia, col patrocinio del Comune di Locri , con la collaborazione dell’assessore Domenica Bumbaca, consisterà in una estemporanea di pittura per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni che, accompagnati dai genitori, realizzeranno un dipinto all’aria aperta ispirato alla bellezza dell’Italia.

I bambini, potranno rappresentare, con la loro fantasia, tutte le sue infinite bellezze e esprimere e accrescere così l’amore per il proprio paese.

La direzione artistica è affidata agli artisti Cosimo Longo, Maria Adele Longo, Ilaria Origlia.

Giovedì 2 giugno 2023, Festa della Repubblica, ci troveremo tutti nello Spazio Gioco a Locri per festeggiare la nostra Italia!

Saranno i bambini, con la loro grande fantasia, a dare colore a questa giornata importante.

Ad ogni bambino verrà consegnato un cappellino e un grembiulino e avrà a disposizione un cavalletto, una matita, una tavolozza con i colori primari e una tela, e dovrà realizzare la sua opera in 45 minuti.

FONDAMENTALE E’ LA LIBERA ESPRESSIONE E IL DIVERTIMENTO.

TUTTI I BAMBINI SARANNO PREMIATI CON LA MEDAGLIA UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE.

IL NUMERO DEI PARTECIPANTI È LIMITATO ( 30POSTI).

Maria Adele Longo afferma:”Il FESTIVAL della CREATIVITÀ, con tutte le sue bellissime manifestazioni artistiche, è nato con l’intento di diffondere l’AMORE per l’ARTE la CULTURA! SÌ, perché l’ARTE è fondamentale nella nostra vita! È importante per grandi e piccini e svolge un grande ruolo nella crescita dei bambini! I BENEFICI DELL’ARTE sono molteplici: svolgere attività artistiche, oltre a sviluppare la manualità, aiuta a migliorare l’autostima del bambino, lo incoraggia alla creatività e all’auto-espressione, perché aiuta ad esprimere le emozioni! inoltre non meno importante dedicarsi ALL’ARTE affina, il senso del bello educando alla MERAVIGLIA. Queste manifestazioni artistiche sono molto importanti perché creano momenti di aggregazione,unione, coinvolgimento e collaborazione fra tutti i partecipanti. L’ RTE FA BENE A TUTTI”.